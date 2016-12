Funsat oferece vagas de assistente administrativo a pizzaiolo

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas para diversos setores do mercado de trabalho nesta quinta-feira (29). A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena. A entrega de senhas é das 7h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda-feira a sexta-feira.



A vaga é para assistente administrativo exige ensino superior incompleto, experiência em faturamento, salário R$ 1.400. Auxiliar de faturamento, com ensino médio completo, experiência na área de faturamento e informática (pacote office), salário R$ 1.200. Garçom com ensino fundamental completo e experiência, irá atender clientes e anotar pedidos, salário R$ 966.



Também há vagas para Pizzaiolo com ensino fundamental incompleto, experiência e que tenha carro ou moto e CNH AB, salário R$ 1.200. Recepcionista Caixa com ensino médio completo, experiência e prática na função, irá trabalhar em um salão de beleza salário R$ 1.005. Farmacêutico em Bioquímica Clínica, com ensino superior completo (Farmácia), experiência e prática na função salário R$ 2.539.