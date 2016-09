Funsat oferece novas vagas de emprego em Campo Grande

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece novas vagas de emprego. As oportunidades são para esta segunda-feira (5), em Campo Grande. A Funsat fica localizada na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena.



As vagas têm destaque para auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de padeiro e eletricista de instalações de veículos. A vaga para Auxiliar de escrituração fiscal exige ensino médio completo, experiência e prática em serviços de escrituração fiscal, SPED, EFD, contribuições, operações com ICMS e IPI, entre outros, salário R$ 1.500,00.



Para recepcionista de hotel com ensino médio completo e inglês intermediário, experiência nas atividades com reserva de hotel, atender clientes, entre outros, salário R$ 1.402,00 + incentivos.



Já para cortador de roupas com ensino fundamental completo, experiência em corte industrial, salário R$ 1.100,00. Auxiliar de padeiro sem exigência de escolaridade, com experiência e prática para auxiliar o padeiro em todos os serviços, salário R$ 1.005,00 + hora extra.



Ainda existem vagas para supervisor de montagem e instalação eletroeletrônica com ensino médio completo, experiência no ramo de telecomunicações e serviços de fibra ótica, com CNH B e disponibilidade para viagens no interior de Mato Grosso do Sul, salário R$ 1.782,00.



Eletricista de instalações de veículos automotores com ensino fundamental completo, experiência e prática em serviços elétricos automotivos, salário R$ 1.290,00 + refeição no local.



O candidato pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. O candidato deve atualizar o cadastro a cada 90 dias.