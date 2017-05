Funsat oferece encaminhamento para vagas de trabalho com salário de até R$ 1,5 mil

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta segunda-feira (15). Entre as oportunidades, destaque para a função de vendedor pracista, que promete pagar salário de R$ 1,5 mil para quem ocupar a vaga.



Confira vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Vendedor pracista - Ensino médio completo, experiência e prática em vendas externas de serviços telefônicos (internet, TV por assinatura e telefonia fixa).

Salário: R$ 1.064 mil + alimentação.



- Açougueiro (a) - Ensino fundamental completo, experiência nos serviços de desossa, corte de carnes e atendimento no balcão, preferencialmente que resida na região do Indubrasil.

Salário: R$ 1,5 mil.



- Polidor de veículos - Ensino fundamental incompleto, experiência e prática em lavagem de veículos.

Salário: R$ 937.



- Auxiliar de cozinha - Ensino fundamental incompleto, experiência nos serviços auxiliares de cozinha (lavar louça, fritar pasteis e atender balcão).

Salário R$ 1.091mil + benefícios.



- Caldeirista - Ensino fundamental completo, experiência e prática em operar caldeira para o preparo de doces ou produtos alimentícios.

Salário inicial: R$ 1,1 mil.



- Garçom - Ensino médio incompleto, experiência e prática na função, para serviços de churrascaria.

Salário inicial: R$ 1.177 mil.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) -33145096. O atendimento é sempre das 07h às 17h.