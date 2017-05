Fundação do trabalhador procura donos de Carteira de Trabalho

Divulgação/Assessoria São 782 Carteiras de Trabalho que não foram retiradas desde janeiro de 2015.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o passaporte do trabalhador. É nela que estão as informações relacionadas à identificação profissional e à qualificação do trabalhador; como direitos trabalhistas, previdenciários, salário regular, férias, décimo - terceiro, repouso remunerado e aposentadoria.



A fundação do Trabalhador de Mato Grosso do Sul (Funtrab), está à procura de 782 trabalhadores que solicitaram a nova CTPS, desde janeiro de 2015 e até agora não foram retirá-las. Para buscar o documento o titular deve se dirigir até a Fundação do Trabalhador portando a Identidade e o protocolo de emissão que foi feito no ato do pedido.



A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2773. O Horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 07h às 17h30. O titular deve chegar ao local e se dirigir ao setor de Carteira de Trabalho.