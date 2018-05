Feira oferece de emprego e estágio cerca de 300 vagas em Campo Grande

Divulhação/Anhanguera Vagas serão oferecidas por empresas como a Abre

O “Anhanguera Conecta”, evento gratuito que proporciona capacitação e divulgação de ofertas de trabalho, vai oferecer 300 oportunidades de emprego e estágio, nesta sexta-feira, a partir das 14h. De acordo com as informações da assessoria, o evento é realizado por meio de parceria com empresas como: Abre (Associação Brasileira de Estágios), IEL (Instituto Euvaldo Lodi), Skill e Net Claro. Os interessados em conferir as vagas de trabalho deverão comparecer à instituição - situada na avenida Gury Marques, 3.203 – saída para São Paulo, até às 17h.

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) estará presente realizando encaminhamentos de acordo com as oportunidades disponíveis em seu banco de dados. O atendimento será com distribuição de senhas. A BT Call Center também participa e promoverá a primeira etapa de seleção para atuação com suporte técnico.

A diretora do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Marlucy Xavier, explica que a proposta do evento é aproximar quem oferece as oportunidades de quem está em busca de uma recolocação profissional. “Empresas vão expor suas vagas e interagir com os candidatos; algumas farão cadastro de currículos, outras, encaminhamento para entrevistas e processo seletivo. E para auxiliar na preparação profissional, minicursos rápidos estão disponíveis gratuitamente”, explicou. Durante o Anhanguera Conecta também estarão disponíveis serviços de saúde gratuitos para a comunidade.

Qualificação

Quem pretende desenvolver novas habilidades e atualizar suas competências profissionais também poderá participar de minicursos gratuitos. São 1,2 mil vagas em 17 capacitações.

Dentre os minicursos oferecidos, estão: Fale bonito e sem vícios; Realize seus sonhos aplicando bem o seu dinheiro; Qualidade no atendimento - regra nº 1 do seu negócio; Conheça as principais mudanças da reforma trabalhista; Você não terá a segunda chance de causar uma 1ª impressão; Como elaborar um currículo atrativo; Oficina de oratória; Conheça as atividades do engenheiro civil na construção de uma casa; entre outros.

Além disso, os interessados terão a oportunidade de assistir uma transmissão de Leila Navarro, conferencista referência na área motivacional. Integrante do ranking dos 20 mais notáveis palestrantes brasileiros, foi a única mulher eleita no Top 5 do Prêmio Top of Mind Estadão RH, prêmio que conquistou em 2005. Suas abordagens têm como foco incentivar as pessoas a assumirem o protagonismo da própria vida, através de atitudes e comportamento.

As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site http://evento.canalconecta.com.br/, em que é possível consultar os horários de cada capacitação. Todos os participantes receberão certificado de conclusão. Mais informações pelo telefone (67) 3345-6100.