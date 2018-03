Estão disponíveis 87 vagas de estágio em diversas áreas

Cerca de 87 vagas de estágio estão abertas para estudantes do ensino médio e universitários. As oportunidades são oferecidas através de uma parceria entre a Agência Brasileira de Estágios (ABRE) e Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv).

Os interessados devem ir à sede da Subjuv com documentos pessoais, cópia do RG e do CPF e atestado de matrícula. O atendimento será realizado na sexta-feira (16) das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Estarão disponíveis vagas para estudantes de Estética (4 vagas), Administração (25 vagas), Publicidade e Propaganda (2 vagas), Nutrição (3 vagas), Ciências Contábeis (5 vagas), Redes (2 vagas), Enfermagem (3 vagas) e Direito (40 vagas).

Haverá também três vagas para alunos do ensino médio. Os salários variam de acordo com o curso e podem chegar a R$ 750,00. Os estudantes que forem selecionados já sairão com a carta de encaminhamento para as empresas.

“Estamos sempre buscando parcerias com empresas para disponibilizarmos oportunidades para atender as necessidades dos jovens e das empresas. O estágio é a porta de entrada para que estudantes possam aprender sobre a profissão e se destacar dentro do mercado de trabalho. É muito importante que eles aproveitem cada uma dessas chances”, explica o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.