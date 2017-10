Estado autoriza realização de concurso para a área da saúde

Deurico/Capital News Um edital específico, que ainda será publicado, informará as fases e os requisitos para a aprovação no concurso

O governo do Estado autorizou a realização de concurso público para a Saúde, conforme decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta segunda-feira (9).



De acordo com o documento, está autorizado a “realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos da carreira Gestão de Serviços Hospitalares do Quadro de Pessoal da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul”.



A autorização garante contratação de técnico de enfermagem e médico radiologista intervencionista. Um edital específico, que ainda será publicado, informará as fases e os requisitos para a aprovação no concurso, as modalidades das provas, conteúdos, forma de avaliação, requisitos legais para a investidura n cargo, prazo de validade do certame e o número de vagas oferecidas.



A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) serão responsáveis pela realização do concurso público, “estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento.