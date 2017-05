Estado abre 66 vagas para curso de cabo para bombeiros

Divulgação/Sejusp-MS ...

O Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso do Sul abriu um processo seletivo Processo Seletivo Interno par a selecionar Soldados bombeiros candidatos ao Curso de Formação de Cabos Bombeiro Militar (CFC-BM/2017), através do preenchimento das condições estabelecidas no edital divulgado no Diário do estado .



Os bombeiros que podem concorrer a essas vagas, são aqueles que estão na ativa QBPM-1a - Cobatentente e QBPM-1b - COV), selecionados pelo critério de antiguidade. Os interessados em participar do curso de formação, devem se manifestar até o dia 10 deste mês.



O curso pode contar atividades escolares extraclasses, em horários que variam a partir das 18h, nos finais de semana, incluindo feriados.

Ao todo são com 66 vagas para o estado, mais informações estão no Diário Oficial do estado da sexta feira (5), pág. 10.