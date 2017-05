Empresas procuram funcionários e oferecem salários de até R$ 1,5 mil

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta segunda-feira (8). Entre as oportunidades, destaque para as funções de auxiliar de corte, mecânico de suspensão e açougueiro, que prometem pagar salário de R$ 1,5 mil para quem ocupar as vagas.



Confira vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Esteticista facial - Ensino médio completo e necessário experiência nos serviços de designer de sobrancelhas e depilação egípcia.

Salário: R$ 1 Mil.



- Auxiliar de linha de produção - Ensino médio completo e experiência em instalações de montagem de forros, persianas e divisórias.

Salário: R$ 1,2 mil.



- Auxiliar de corte (confecção de roupas) – Ensino médio completo e experiência na função para serviços de auxiliar ou cortador de roupas.

Salário: R$ 1,5 mil.



- Mecânico de suspensão - Ensino médio completo, experiência nos serviços de suspensão e manutenção de veículos, troca de peças, entre outros.

Salário: R$ 1,5 mil.



- Açougueiro - Ensino fundamental completo e experiência em corte e desossa, para atender cliente no balcão.

Salário: R$ 1,5 mil.



- Auxiliar de cobrança - Ensino médio incompleto, experiência na função para realizar cobranças de valores e CNH categoria A em dia.

Salário: R$ 1.091 mil + benefícios.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) -33145096. O atendimento é sempre das 07h às 17h.