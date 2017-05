Dois bairros recebem serviço itinerante da Funsat neste sábado

Reprodução/google Interessados podem consultar vagas de emprego com chances de encaminhamento

Moradores dos bairros Tiradentes e Aero Rancho vão poder aproveitar os serviços oferecidos pela unidade móvel da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) neste sábado (6). Serviço itinerante será realizado das 8h às 11h.



O programa, que tem por objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de intermediação de emprego, é oferecido em diversas regiões da capital, mediante escala divulgada pela prefeitura municipal.



Entre os serviços oferecidos estão: cadastro de trabalhadores, encaminhamento a vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego. Também serão repassadas informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.



Para participar da intermediação de uma vaga no mercado de trabalho, o candidato deve apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF, e comprovante de residência (água, luz, telefone). A ação especial será realizada das 8h às 14.



Durante a semana que vem, o serviço será levado para moradores dos bairros Piratinga, Popular, Parque do Sol, Coophatrabalho, Vila Nasser e Bonança. Nesses locais a ação será realizada em dias e locais determinados, sempre das 8h às 11h.



Confira o dia e local da ação em cada bairro:

No bairro Tiradentes, a ação de hoje será realizada na sede do Centro de Recuperação Esperança, localizada na Rua Romeu Alves Camargo, nº 73. No Aero Rancho o atendimento será na sede da Escola Municipal “Wilson Taveira Rosalino”, na Rua Tokey Nakao, s/n.



Na segunda-feira (8), o serviço será prestado na sede do CCI Piratininga, na Avenida Manoel da Costa Lima, 1200.



Já na Vila Popular, a ação serána terça-feira (9), na sede do CRAS, na Rua Marçal de Souza, 25.



Quarta-feira (10), a ação será no Cecapro, na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 144, bairro Parque do Sol.



Quinta-feira é dia do bairro Coophatrabalho. Tudo está marcado para acontecer na Avenida Florestal, 847.



Sexta-feira é vez dos moradores do bairro Bonança receberem o serviço. A ação será na sede da AMCHB – Associação de Moradores do Conjunto Habitacional, na Rua Jardim Silveira, s/n.