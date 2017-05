Detran abre inscrições para credenciamento de 194 psicólogos

Divulgação/Assessoria As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (11)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou no edital nesta quarta-feira (10), a abertura de credenciamento para 194 vagas de psicólogos. As inscrições começam nesta quinta-feira (11) e irá oferecer oportunidades em 79 municípios do Estado.



O documento diz que profissionais psicólogos e entidades públicas ou privadas devidamente constituída em pessoa jurídica, por sociedade ou individual, destinada a serviço psicológico e que possua profissionais psicólogos com título de especialista em Psicologia do Trânsito, reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia.



As vagas para cada município são definidas em razão da demanda por exames, sendo considerado o número de 200 atendimentos por profissional/mêsm e as incrioções podem ser feitas até o dia 9 de junho.



Para conferir o edital completo e a quantidade de vagas oferecidas para cada município, acesse a página 09 da edição nº 9.405 do Diário Oficial do Estado (DOE).