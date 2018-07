Cursos na área de informática estão com inscrições abertas

O curso Operador de Computador, em duas turmas, que ensina os participantes a instalar e configurar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos, está entre as oportunidades oferecidas pelo Senac Campo Grande no mês de agosto. Outros cursos na área de informática também estão com inscrições abertas na Capital. O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro. Outras informações no site http://www.ms.senac.br/campogrande ou pelo telefone (67) 3312-6260.

Além de aprender operações básicas do computador, o aluno desenvolve competências para realizar trabalhos de suporte, como instalar e desinstalar programas. As aulas têm início dia 1º de agosto, no período noturno, e no dia 29 de agosto, no período vespertino.

Outra opção é o curso Revit Architecture, com início dia 20 de agosto, que capacita o profissional para ter um amplo conhecimento no software aprendendo a trabalhar com plantas, cortes, fachadas, interiores e construção 3D da maquete, envolvendo todo e qualquer elemento construtivo permitindo sua edição e aplicação de materiais, luzes, edição de terreno, estudo de insolação e renderizações. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h. A segunda turma do curso tem início dia 28 de agosto, no período vespertino.

Também com início dia 20 de agosto tem o curso CAD - Autocad 2D e SketchUp, que ensina a criar desenhos bidimensionais aplicando os conhecimentos de desenho técnico, preparando para o trabalho com projetos. Além de qualificar o aluno para desenvolver e organizar projetos de modelagem 3D e importar arquivos de CAD através do SketchUp Pro. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h. O curso também terá outra turma, com início dia 30 de agosto, no período matutino.

Há ainda o curso Excel Básico, com carga horária de 30 horas/aula e início dia 27 de agosto, também no período noturno. O curso possibilita ao participante o primeiro contato com uma planilha eletrônica, agregando informações básicas de cálculos com fórmulas e aplicação de funções.

Outro curso é o Desenvolvimento Móvel com Android, que ensina os conceitos introdutórios do Android, a configurar um ambiente de trabalho e criar a primeira aplicação Android. Com o crescimento do mercado de criação de games, o curso é uma oportunidade para quem quer investir na área. As aulas têm início dia 28 de agosto.

Também tem a opção do curso Tecnologias de Segurança de Redes, que capacita o aluno para trabalhar com tecnologias de segurança de redes para desenvolvimento de um ambiente computacional seguro, por meio de técnicas e ferramentas, como instalação e configuração de sistemas operacionais, implementação de firewall, VPN e sistemas de backup. As aulas têm início dia 28 de agosto.

Outra opção é o Informática Básica para a Melhor Idade. Tem como objetivo tornar a comunidade da terceira idade ativa nos meios tecnológicos e propiciar o conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional Windows, processador de textos word, navegação na Internet e utilização de e-mail. As aulas começam dia 29 de agosto.