Concurso de Servidores do TJMS tem mais de 22 mil inscritos

A Pontifícia PUCPR (Universidade Católica do Paraná) informou hoje o número de inscritos no VIII Concurso Público de Provas para a Estrutura Funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. São 22.814 inscritos para os 20 cargos oferecidos no certame.



Os cargos com o maior número de inscritos são os de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, com 10.679 inscrições, e Analista Judiciário que exige curso Superior Completo, com 4.837 inscritos.



Provas

Para o cargo de Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito), a prova será realizada no dia 29 de outubro, das 14h30 às 18h30. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 13h30 e fechadas às 14h10.



Para os demais cargos, a prova também será realizada no dia 29 de outubro, das 8h às 11h. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 7 horas e fechadas às 7h40min.



Os locais serão informados via edital específico no início da próxima semana.



O certame visa formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário de MS, no curso do prazo de validade do Concurso, à medida do interesse e conveniência da Administração. O cadastro de reserva será formado para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Curso Superior Completo, e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Engenheiro Civil, Contabilidade, Jornalista, Serviço Social, Analista de Governança, Biblioteconomia, Psicologia, Analista de Suporte de TI, Odontologia, Analista de Sistemas, Analista de Infraestrutura de Rede, Arquiteto, Analista de Banco de Dados, Engenheiro Eletricista, Analista de Segurança de TI, Web Designer, Estatística e Psiquiatria.



Para o cargo de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, o caderno de provas consistirá de 60 questões objetivas, contendo cinco alternativas, com apenas uma correta, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos. Para os demais cargos, serão 20 questões de Conhecimentos Gerais e 20 de Conhecimentos Específicos.



A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% de aproveitamento do total de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos e, no mínimo, 50% de aproveitamento no total de pontos da prova objetiva, além de outros casos previstos no Edital. O resultado final do Concurso será homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e publicado no Diário da Justiça.



Os candidatos aprovados formarão cadastro reserva, para efeitos de futura e eventual nomeação, considerando o quantitativo-limite de classificados, nos termos do que estabelece o Anexo I do Edital de Abertura. A classificação final dos candidatos aprovados terá por base o total de pontos obtidos na prova objetiva.



O concurso terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação oficial da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



As vagas surgidas, no curso de validade do concurso, em decorrência do desligamento do titular do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário por motivo de aposentadoria, exoneração e óbito, demissão ou remoção, serão providas por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, por meio de remoção, na forma da Norma Estatutária; e por candidatos habilitados neste Concurso.



As informações sobre atribuições do cargo e remuneração, conteúdo programático, recursos, homologação, nomeação e disposições gerais estão todos contidos no Edital de abertura do concurso.



Contato

Qualquer dúvida acerca das regras do concurso, o candidato deve contatar o Serviço de Atendimento ao Candidato do Núcleo de Processos Seletivos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 17 horas (horário de Brasília) pelo endereço eletrônico tjms@pucpr.br.