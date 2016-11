Concurso da Polícia Civil com salário de até R$ 12 mil será aberto neste ano

Sejusp/divulgação Secretário José Carlos Barbosa anunciou que concurso será aberto ainda em dezembro

O Governo do Estado irá abrir, ainda neste ano, concurso para a Polícia Civil. Serão abertas 50 vagas para o cargo de delegado, 150 para escrivães e 100 para investigadores da Polícia Civil, com salários que variam de R$ 3,8 mil, para investigadores e escrivães; a R$ 12 mil, para delegados. A informação é do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.



Ele fez o anúncio foi feito durante aula magna dos 438 novos agentes penitenciários. “Nós estamos investindo em estruturas e reaparelhamento das forças, através do Programa MS Mais Seguro e vamos também além daqueles mais de 1.200 homens e mulheres já incorporados às forças e dos agentes que hoje iniciam o curso de formação, fazer o concurso para contratar 300 novos policiais civis e a partir do ano que vem estruturar novos concursos também para a Polícia Militar e os Bombeiros”, disse José Carlos Barbosa. “Vamos publicar o edital e abrir as inscrições até o mês de dezembro”, assegura.