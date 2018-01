Começam as inscrições em concurso público com salário de R$ 23,5 mil

As inscrições para o concurso público do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul começam nesta terça-feira (9). Ao todo, deverão ser preenchidas 10 vagas no cargo de Promotor de Justiça Substituto. O salário é de R$ 23,5 mil.

Reprodução/Internet ...

As inscrições devem ser feitas pela internet até as 18h do dia 16 de fevereiro, na página eletrônica do Ministério Público Estadual (www.mpms.mp.br). A taxa é de R$ 250.

Conforme o edital, 10% das vagas ficam reservados às pessoas com deficiência e 20%, aos candidatos negros, observando as disposições pertinentes constantes no Regulamento.

Dentre os requisitos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto estão: ser bacharel em direito, ter idoneidade moral atestada por dois Membros do Ministério Público, ter no mínimo três anos de efetivo exercício de atividade jurídica e não ter antecedentes criminais incompatíveis com exercício da função.

As provas serão aplicadas entre os dias 22 de abril a 29 de junho. Locais e horários serão divulgados posteriormente no Diário Oficial e no site do MPMS.

Clique aqui e veja o edital.