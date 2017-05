Com salários de até R$ 2,1 mil, agência de empregos oferece vagas na Capital

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta quarta-feira (17). Entre as oportunidades, destaque para a função de vendedor de passagens, que promete pagar salário de R$ 2.168 mil para quem ocupar a vaga.



Confira vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Contador: Ensino superior completo em Ciências Contábeis e registro no CRC, experiência e prática na área contábil, rotinas administrativas e departamento de pessoal (RH).

Salário: será informado na entrevista.



- Técnico químico: Ensino médio completo e curso técnico concluído na área e experiência na função para executar análises físico-químicas.

Salário: R$ 1,8 mil.



- Instalador de reparação de redes telefônicas: Ensino médio completo, experiência e conhecimento em instalação e manutenção de redes (wi-fi).

Salário: R$ 937,00 + 30% de periculosidade e alimentação.



- Vendas de passagens: Ensino médio completo, experiência na função de encarregado de agência de passagens, supervisão e liderança de equipes. Necessário ter conhecimento básico de informática e possuir CNH “AB”.

Salário: R$ 2.168 mil.



- Encarregado de costura (confecção de vestuário): Ensino médio completo e experiência em rotinas de produção do setor da confecção de peças de vestuário e liderança de equipe.

Salário: R$ 1,6 mil inicial.



Serviço

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) -33145096. O atendimento é sempre das 07h às 17h.