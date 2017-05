Com salários de até 2 mil, Funsat oferece vagas de emprego para Campo Grande

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta quarta-feira (3). Entre as oportunidades, destaque para as funções de Montador de elevadores e similares, com salário de R$ 2,3 mil; e cortador de tecidos, que pagará R$ 2 mil para quem ocupar a vaga.





Confira as vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Operador de telemarketing receptivo - necessário ensino médio completo, informática básica e digitação. Não há exigência de experiência para serviços de atendimento por telefone (via Call Center), desde que o interessado tenha disponibilidade de horários para trabalhar no período da tarde ou noite, finais de semanas e feriados. Folga por escala.

Salário: R$ 937 + benefícios.



- Técnico de manutenção eletrônica - ensino médio completo, experiência em serviços de manutenção de balanças de precisão.

Salário: Será informado na entrevista.



- Cortador (a mão) - com ensino médio completo, experiência na função, para serviços de cortes de tecidos no setor do vestuário.

Salário: R$ 2 mil.



- Acompanhante de idosos - ensino médio completo, experiência na função, para acompanhar pessoa idosa, folga aos domingos.

Salário: R$ 1 mil.



- Auxiliar de contabilidade (estágio) - estudando o 6º período de administração ou contábeis, para realizar serviços contábeis.

Salário: Será divulgado na entrevista.



- Montador de elevadores e similares - ensino médio completo e curso técnico em eletromecânica, experiência em mecânica e elétrica de elevadores, para manutenção preventiva.



Salário: R$ 2,3 mil + benefícios.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) -33145096. O atendimento é sempre das 07h às 17h.