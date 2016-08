Ciat oferece 18 vagas de emprego na quinta-feira

O Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT) oferece oportunidades de emprego de Três Lagoas. As vagas foram divulgadas nesta quinta-feira (25).



Para se candidatar os interessados deveram buscar maiores informações com a equipe do CIAT, o contato pode ser feito de Segunda à Sexta das 07h às 13h, através do telefone (67) 3929-1933 ou (67) 39291935 ou na unidade de atendimento localizada na Rua Munir Thomé nº 86 no Centro de Três Lagoas.