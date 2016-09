Centro Estadual de Línguas e Libras abrirá vagas para cursos em seis idiomas

O Centro Estadual de Línguas e Libras “Professor Fernando Peralta Filho”, de Campo Grande, abre na segunda-feira (5) as inscrições para os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Libras, direcionados a estudantes do ensino médio da rede pública e bolsistas em escolas particulares, professores da rede pública e, havendo vagas, à comunidade em geral. As inscrições são realizadas somente pela internet, até 17 de setembro, nos sites: www.matriculadigital.ms.gov.br ou www.sed.ms.gov.br (ícone da matrícula digital), lembrando que o candidato poderá se inscrever para cursar apenas uma única língua.



Após as inscrições, entre 19 a 23 de setembro, os candidatos inscritos deverão comparecer, obrigatoriamente, no CEL munidos dos seguintes documentos (somente para apresentação): comprovante de inscrição (formulário emitido pelo site); cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; cópia da Cédula de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); cópia do CPF (incluindo menores de idade); Declaração de que cursa o ensino médio na rede pública de ensino (para estudantes). No caso de estudantes bolsistas, apresentar declaração da unidade escolar com o valor da bolsa concedida; cópia do Histórico ou Diploma ou Certificado de Conclusão do ensino médio ou diploma de curso de nível superior e holerite atualizado (para professores da rede pública); cópia do histórico, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou do diploma de curso superior (para inscritos da comunidade em geral); cópia do comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone); uma foto 3×4 atualizada.



A lista de candidatos aprovados será publicada neste site no dia 5 de outubro. Os selecionados deverão comparecer ao CEL, munidos dos documentos acima relacionados, para efetivação da matrícula.



Os cursos estão organizados em dois níveis: Inicial (Módulos I, II e III) e Básico (Módulos I, II e III). Cada módulo com duração de 60 h/a, e a carga horária total de cada curso de 360 h/a. O início das aulas será no dia 24 de outubro.



Dúvidas ou outras informações: (67) 3314-1231/3314-232/3314-1244.