CDL Campo Grande oferece vagas de trabalho

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) oferece três vagas de trabalho para as áreas de secretariado, suporte e agente de registro SPC. A entidade afirma, em nota, que busca profissionais pró-ativos, com disposição para desempenhar o trabalho com responsabilidade e comprometimento. Segundo a CDL, os alários e benefícios compatíveis com o mercado.

Os interessados devem comparecer na sede da entidade, munidos de curriculum com foto atualizada, na sexta-feira (25) , das 8 às 11h, na CDL – rua Antônio Corrêa, 417, Monte Líbano.

Cargo: Secretária

Funções

- Atendimento e contato telefônico;

- Controle de agendas via Google da Presidência, Superintendências e demais áreas;

- Contato com fornecedores para tomada de preços e/ou solicitação de orçamentos;

- Processo de compras pequenas (materiais de limpeza, escritório, móveis e utensílios);

- Elaboração de correspondências e ofícios;

- Controle do banco de horas;

- Controle da agenda de locações e cedências dos Espaços CDL;

- Rotinas administrativas de secretariado;

- Participara de reuniões como documenta-las;

- Cobrança de inadimplentes (Associados, SPC, CDL Celular e demais produtos)

- Coordenação dos preparativos para as Reuniões e Assembléias (convocação, correspondências, pauta, lista de presença, ata e coffe break);

- Organização e controle de arquivos (estatutos, contratos, termos de parceria, termos de posse, atas, ofícios, colaboradores e materiais de expediente);

- Respostas de Processos de SPC;

- Controle de entrada e saída de correspondências.

Requisitos

- Boa comunicação;

- Flexibilidade de horário;

- Iniciativa;

- Conhecimento em informática;

- Pacote Office básico;

- Conhecimento da língua portuguesa;

- Elaboração de textos e correspondências;

- Escolaridade mínima: cursando faculdade (pode ser 1º. ano) ou formado, preferencialmente Secretariado e Administração, mas outras também são válidas;

- Experiência em secretariado e/ou administrativo;

- Pontualidade;

- Gestão de tempo;

- Espírito de equipe.

Cargo: Suporte

Funções

Associados

- Atendimento e contato telefônico com associados;

- Envio de segunda via de boleto.

CDL Celular

- Atendimento e contato telefônico com associados/clientes;

- Abertura de chamados e acompanhamento;

- Troca de chip;

- Preenchimento de contratos/negociações;

- Lançamentos e registros no sistema de gestão;

- Tratativas de comodatos;

- Envio de segunda via de boleto.

SPC Brasil

- Atendimento e contato telefônico com associados/clientes;

- Abertura de chamados e acompanhamento;

- Bloqueio e desbloqueio de operadores de acesso;

- Preenchimento de contratos/negociações;

- Lançamentos e registros no sistema de gestão;

- Envio de segunda via de boleto.

Requisitos

- Boa comunicação e atendimento com desenvoltura;

- Flexibilidade de horário;

- Conhecimento em informática;

- Facilidade em aprendizado de ferramentas de informática;

- Pacote Office intermediário;

- Escolaridade mínima: cursando faculdade (pode ser 1º. ano) ou formado, preferencialmente Administração, mas outras também são válidas;

- Experiência com SPC/Serasa será um diferencial;

- Pontualidade;

- Gestão de tempo;

- Espírito de equipe.

Cargo: Agente de Registro SPC

Funções

- Atendimento e contato telefônico;

- Contato com empresas e/ou profissionais liberais que solicitam informações e/ou contratações por aquisição de Certificação Digital;

- Elaboração de correspondências e relatórios;

- Rotinas administrativas do produto;

- Lançamentos e registros no sistema de gestão;

- Emissão de segunda via de boleto;

- Organização e controle de arquivos (físicos e virtuais dos processos de Certificação).

Requisitos

- Boa comunicação;

- Iniciativa;

- Conhecimento em informática;

- Pacote Office básico;

- Experiência com manuseio de documentação e contratos

- Escolaridade mínima: Ensino médio

- Pontualidade;

- Gestão de tempo;

- Habilitado a dirigir e portador de CNH, categoria A e/ou B;

- Experiência com vendas será um diferencial;

- Experiência com Certificação Digital será um diferencial;

- Espírito de equipe.