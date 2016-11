Campanha Nome Limpo começa na ACICG com 900 estabelecimentos inscritos

A 11ª campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em parceria com a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), acontece de 21 de novembro a 21 de dezembro e, este ano, conta com quase 900 empresas dispostas a negociar com clientes que possuam débitos em atraso.



Para participar o consumidor que possuir dívidas em atraso deve procurar a sede da empresa credora durante toda a campanha, ou ainda dirigir-se à sede da ACICG, de 21 a 25 de dezembro, em frente à Praça Ary Coelho, caso a dívida seja com Águas Guariroba, Bigolin ou Energisa. É necessária a apresentação de documento de identificação. A lista das empresas participantes da campanha pode ser conferida no site www.acicg.com.br.

Divulgação/Assessoria Com um mês de duração, credores oferecem a possibilidade de inadimplentes renegociarem suas dívidas



A primeira semana da ação será especial, e estandes das empresas Águas Guariroba, Bigolin e Energisa estarão disponíveis dentro da sede da ACICG, das 8h às 17h, para atender seus clientes.



Segundo o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, “o Nome Limpo acontece desde 2006 e já é tradicional na cidade. Além de uma excelente oportunidade para as pessoas negociarem suas dívidas e entrar o ano novo sem restrição de crédito, a campanha devolve o poder de compra ao consumidor num período tão importante, próximo ao Natal”.



Em 2015, graças ao maior feirão de negociação de débitos de Mato Grosso do Sul, mais de 50 mil registros de dívidas foram excluídos do sistema do SCPC durante a campanha; quase 20 mil pessoas foram atendidas para consultas a débitos, e quase R$ 6,5 milhões foram recuperados para o comércio de Campo Grande.



Ainda de acordo com Polidoro, durante a Campanha Nome Limpo o movimento de consultas no balcão do SCPC praticamente duplica em relação aos meses convencionais. “Esperamos atender cerca de 1,5 mil pessoas por dia, e a previsão é que os valores negociados se igualem à campanha de 2015, recuperando R$ 6,5 milhões ao comércio de Campo Grande durante o mês da campanha”, finaliza o presidente.



Serviço:



Campanha Nome Limpo



Datas: 21 de novembro a 21 de dezembro em todas as empresas participantes



21 de novembro a 25 de dezembro, das 8h Às 17h, na sede da ACICG, com Águas Guariroba, Bigolin e Energisa.



Informações: www.acicg.com.br ou (67) 3312-5063