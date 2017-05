Agência de emprego oferece vagas com salários de até R$ 1,5 mil

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta quinta-feira (11). Entre as oportunidades, destaques para as funções de auxiliar de corte na preparação de confecção de roupas, com salário de R$ 1,5 mil; e costureira, que pagará pouco mais de R$ 1 mil para quem ocupar a vaga.



Confira as vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Auxiliar de corte na preparação de confecção de roupas – Ensino médio completo e experiência nos serviços de corte de tecidos.

Salário: R$ 1,5 mil.



- Auxiliar de produção na confecção de roupas – Ensino médio completo, experiência em revisão de peças acabadas e empacotamento, em conformidades com as normas técnicas de qualidade.

Salário: R$ 968+ benefícios.



- Estoquista – Ensino médio completo e experiência em serviços de expedição, carga e descarga, controle e organização e manutenção de estoque.

Salário: R$ 968,35.



- Fiel de depósito - Ensino médio e experiência na conferência de estoque e mercadorias.

Salário: R$ 1.088,19 + benefícios.



- Costureira - Ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em reformas, ajustes e reparos de roupa.

Salário: R$ 1.005.



- Costureira geral – É preciso ter ensino fundamental completo e experiência comprovada nos serviços com máquinas overloque, galoneira e reta.

Salário: R$ 1.005 + comissão.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) -33145096. O atendimento é sempre das 7h às 17h.