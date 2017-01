Aeronáutica abre inscrições para concurso público com 173 vagas

A Aeronáutica abre inscrições do concurso com 173 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento para 2018, em Guaratinguetá, São Paulo. As provas acontecerão em Campo Grande e diversas cidades. O salário é de R$ 3.325 para a classe de 3º sargento. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro.



Os candidatos devem ter nível médio e curso técnico de nível médio, não ter menos de 17 anos e nem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2018. As especialidades são: administração (40), enfermagem (45), eletricidade (14), eletrônica (30), pavimentação (8), informática (20), obras (8) e topografia (8). A taxa da inscrição é de R$ 60.



Haverá inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática de especialidade e validação documental. As provas escritas estão previstas para 9 de abril de 2017, nas cidades de Campo Grande, Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos (SP), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba, Brasília, Manaus e Porto Velho.