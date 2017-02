Aberto edital de R$ 1,9 mi para ações de universalização dos direitos humanos em MS

Tamanho do texto

Leca/Portal MS Secretaria estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho abriu o edital de chamamento público

Aberto edital para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) que se interesse em firmar termo com projetos que ampliem ações de universalização dos direitos humanos em Mato Grosso do Sul. As propostas serão recebidas até 8 de março.



A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) abriu o edital de chamamento público, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (6).



A finalidade é a seleção de propostas para a celebração de parceria com o estado, formalizando termo de fomento para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), segundo condições estabelecidas no edital.



Fomento é voltado para projetos que atendam eixos como o atendimento integral de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal; convivência institucional e de prevenção à violação dos direitos humanos, por meio do desenvolvimento de atividades direcionadas à pessoa idosa; ações de incentivo ao protagonismo social, visando garantir atendimento especializado de cidadania, inclusão social e qualidade de vida das pessoas com deficiência, dentre outros.



Para as organizações interessadas no edital, a Sedhast possui a Coordenadoria de Apoio à Organização de Entidades (CAOE) que tem como atribuições prestar serviço de assessoria, orientação e capacitação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-4178. (com assessoria)