Abertas inscrições para concurso de admissão do Colégio Militar de Campo Grande

Divulgação O processo seletivo é para alunos aptos para o 6º Ano do Ensino Fundamental

O Colégio Militar de Campo Grande inicia na próxima semana, as inscrições para o concurso de admissão de alunos para o 6º Ano do Ensino Fundamental, para o ano de 2018. As inscrições serão realizadas a partir do dia 24 de julho na sede do Colégio Militar em Campo Grande.

As provas serão realizadas nas seguintes datas:

Prova de Matemática (6º Ensino Fundamental): dia 10 SET 17; e

Prova de Língua Portuguesa (6º ano Ensino Fundamental): dia 22 OUT 17, somente para os aprovados na prova de matemática.

Serviço:

As normas para o Concurso de Admissão estão disponíveis no site do Colégio Militar de Campo Grande. Mais informações com a Seção de Comunicação Social do Colégio Militar, pelo e-mail: cmcgcomsoc@gmail.com ou telefones: (067) 3368 – 4820 ou (67) 3368-4825.