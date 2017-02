Um novo olhar sobre à Educação a Distância (EaD)

Importante destacar que a educação e a informação são fatores de produtividade decisivo de vantagem competitiva na atualidade. O ser humano é um ser que vive em constante aprendizado, desde nascimento até a morte. Pois a verdadeira educação é permanente, ilimitada.

Foto cedida Elizângela Martins Souza Rodrigues

Sobre a educação de modo geral não é possível elaborar um conceito absoluto, o fato é que o homem vive em constante transformação conforme seus anseios e suas necessidades.



A sociedade atual necessita de uma educação que dê preferência para a utilização e desenvolvimento das habilidades do pensamento crítico do estudo organizado e autônomo; aberto, centrado no aluno, baseado no resultado, interativo, participativo, flexível, habilidades que serão de utilidade aos indivíduos ao longo de sua vida.



O aumento na procura e na utilização da modalidade de educação a distância, pode ser explicada considerando a constante necessidade de renovação do conhecimento. Renovação esta exigida de todos os indivíduos da sociedade como meio de progresso e atualização contínua durante toda à vida.



A (EaD) educação a distância é uma modalidade de ensino que permite atingir um número significativo de pessoas. ¨ Um meio de superar distâncias geográficas, promovendo a inclusão social.



Finalizando eu entendo, que para termos cursos seja ele presencial ou a distância de boa qualidade, é necessário que as partes envolvidas se comprometam a promover o aprendizado.



A questão de discussões dessa natureza não é dizer qual modalidade de ensino é melhor ou pior para o aluno aprender. Sabe-se que o aprendizado ocorre tanto presencialmente como a distância. O desafio diz respeito a como modificar o processo de ensino-aprendizagem convencional, introduzindo formas de ensino-aprendizagem inovadoras, tanto em ambientes presenciais como a distância.



Assim, acredito em soluções que misturem as possibilidades tecnológicas, as ferramentas da web, e as que estão surgindo a cada dia com projetos de cursos mais focados nas necessidades dos alunos de acordo com a nova realidade social.

*Elizangela Martins Souza Rodrigues

Advogada. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo Centro Universitário de Campo Grande Anhanguera Unaes I; e Especialista em Docência no Ensino Superior pela Universidade Católica Dom Bosco - UCDB.