Santa Cruz do Rio Pardo é o modelo do novo Brasil

Vamos pra frente Brasil, que atrás vem gente…E por falar nisso, o que move o país de forma positiva?

Alphaville Empresarial José Luiz Tejon Megido

Enquanto forças estranguladoras sufocam e roubam oxigênio da nação e enquanto as outras forças lutam e progridem, ficamos nós aqui dando “murro em ponta de faca”, debatendo, discutindo e numa agonia alucinante, submetidos a uma pauta dos três Poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.



Já disseram um dia que a mídia seria o 4º Poder – e não tenho dúvida –, mas acrescentaria que a mídia só pode ser o 4º Poder se representar os valores ascensionais da Sociedade Civil Organizada.



Encanta-nos no Brasil ir ao seu interior, em seu íntimo, e voltarmos com lições geniais de fatos incríveis de progresso envolvendo o agronegócio. Esse Brasil que luta e progride e não se deixa estrangular pelas forças trevosas e entrópicas, é aquele que trabalha, empreende, coopera (inclua-se nisso organizações com ou sem fins lucrativos), e mesmo valorosos servidores públicos que não olham para os lados ou para trás do seu entorno de lodo, e se permitem brotar as flores de lótus.



A cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, localizada no interior do estado de São Paulo, tem hoje 45 mil habitantes com um índice de desenvolvimento humano excelente. É incrível observar essa cidade agroindustrial. Agroindústrias dominam a economia.



Essa cidade beneficia o arroz, que apesar de não ser plantado e vir do Rio Grande do Sul, oferece cerca de 1/3 de todo arroz consumido no estado. Nessa cidade de 45 mil habitantes, onde todos se conhecem e parecem viver numa única família, é feito também o delicioso pão de alho. Também uma pimenta fantástica e uma unidade gigantesca de ração para pets, que está entre as três maiores do país, e está caminhando para buscar a liderança nesse ramo do agronegócio que mais cresce no país: nutrição para os cães e gatos.



Nessa cidade o poder público trabalha lado a lado com a Sociedade Civil Organizada. Os empresários agroindustriais apoiam e patrocinam as casas de abrigo de órfãos, mantêm um centro cultural invejável e dão exemplos significativos de sustentabilidade e de responsabilidade social.



Inteligentemente esses empresários e a Sociedade Civil Organizada de Santa Cruz do Rio Pardo não se envolvem em partidos políticos e suas facções, investem e criam praças na cidade e centros de lazer.



Isso é o modelo do novo Brasil. O Brasil que empreende, coopera e trabalha, e precisa cada ver mais assumir o protagonismo da governança nacional.

*José Luiz Tejon Megido

Conselheiro Fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Dirige o Núcleo de Agronegócio da ESPM.