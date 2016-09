Rodada não mexe no G4 da Série B do Brasileiro

Divulgação/CRVG Vasco empatou com o Goiás e tem o Atlético-GO na co-liderança

A Série B do Campeonato Brasileiro completou na última terça-feira (13) 25 rodadas e os resultados não mexeram no G4 da classificação, o grupo de times que garantem acesso para a primeira divisão do futebol nacional. Vasco da Gama, Atlético-GO, Brasil de Pelotas-RS e CRB-AL, nesta ordem, seguem na frente, mas derrotas dos dois últimos deixaram os liderem com vantagem na disputa por lugares na Série A.



Vasco e Atlético-GO, aliás, ambos com 45 pontos, são os únicos com presença constante no G4 desde o início da competição. Os goianos até oscilam dentro do grupo, mas a vitória sobre o Bragantino-SP por 1 a 0 fora de casa e o empate em 1 a 1 entre Goiás e Vasco recolocaram o time perto da liderança, já que a vantagem dos cariocas é de apenas uma vitória.



Os dois conseguiram nesta rodada cinco pontos de vantagem sobre o Brasil, terceiro colocado e derrotado na rodada pelo Luverdense-MT por 1 a 0 e sete sobre o CRB que perdeu em casa para o Avaí-SC por 2 a 1. Os mesmos 38 pontos dos alagoanos tem agora o Londrina-PR que empatou em Juiz de Fora com o Tupi-MG e o Ceará-CE que conseguiu a proeza de perder em casa para o lanterna Sampaio Côrrea-MA por 1 a 0 e também a chance de voltar ao G4.



Na próxima rodada, que começa nesta sexta-feira (16), o único time do G4 que joga fora de casa é o CRB, que além de enfrentar o Sampaio Côrrea, fica de olho no resultado do confronto entre Londrina e Ceará, no Estádio do Café, disputa direta que pode ser até por um lugar entre os melhores.



O Vasco tentará manter a liderança contra o Joinville-SC, o Atlético-GO recebe o Paraná Clube-PR e o Brasil joga em Pelotas contra o Criciúma-SC.