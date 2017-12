Presença digital

Como pequenas e médias empresas podem utilizar o ambiente digital para faturar mais? Como entender o público neste meio? Quais as melhores redes sociais para o seu tipo de negócio? Facebook? Linkedin? Instagram? Como se destacar dentro delas? Estas e muitas outras questões desafiam o empresário que busca inserir seus produtos e serviços neste meio!

Divulgação Walter Roque Gonçalves

Semana passada tive o prazer de conhecer os especialistas em Marketing Digital, Tatti Maeda e Hugo Santos. O encontro foi na semana de Imersão em Marketing, nas instalações da FGV (Fundação Getúlio Vargas) em Presidente Prudente. O trabalho dos consultores foi para responder ao principal anseio dos empresários: “Se o marketing digital traz realmente resultados ou não”.



Tatti Maeda esclarece que “antes, havia convenções, ideias e estimativas do retorno do investimento no marketing. Agora, com o marketing digital, podemos mensurar o que acontece de fato!”. Maeda reforça que o Facebook e Google Adsense, por exemplo, oferecem indicadores detalhados. Nestes é possível identificar como o público reage à divulgação dos produtos e serviços da empresa. Inicialmente o empresário pode fazer os primeiros testes antes de contratar a agência de publicidade especializada em mídias digitais. Isto lhe dará bagagem para exigir resultados na futura contratação destes serviços. Os primeiros passos podem ser em pequenas ações como impulsionar algumas postagens do produto e serviços, o valor não precisa ser alto, pode começar com algo em torno de R$ 20,00, por exemplo. Posteriormente, observa-se os painéis de indicadores para saber se houve algum resultado ou não. Com isso o gestor da empresa pode fazer um pequeno laboratório para identificar qual tipo de produto e serviço merece maior investimento neste tipo de divulgação.



A especialista deixa um alerta para quem quer começar: “Estar nas mídias sociais não significa ter presença nelas. Portanto, não basta ter uma conta no Facebook, Instagram e Linkedin. Isso é como ir numa festa e ficar num canto sem interagir com ninguém”. Portanto, busque informações sobre o assunto através de conteúdos gratuitos disponibilizados amplamente na internet ou pelas consultorias personalizadas de profissionais como Hugo Santos e Tatti Maeda! Lembre-se: a presença digital é acessível a todas as organizações, sejam elas grandes, médias, pequenas ou micros empresas.

*Walter Roque Gonçalves

Consultor gerencial e financeiro de empresas, professor executivo da FGV/ABS de Presidente Prudente | CRA 144.772 | Contato:(18)99723-3109 | consultoriaempresarialjk@gmail.com