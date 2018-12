Peça ajuda!

A vida nunca foi e nunca será fácil para ninguém. Independentemente das condições econômicas, sociais, religiosas, físicas, geográficas... em que vive o indivíduo, a ele recairão os mais variados problemas, ao longo de sua longa jornada, para que as encare e as resolva da melhor maneira possível.

A vida é assim, um constante enfrentar e vencer desafios, de todos os tipos e tamanhos. E quando entendemos isso, as coisas começam a ficar melhores, pois o simples fato de compreendermos como as coisas funcionam, para todos nós, fica mais fácil admitir e carregar nossos próprios fardos.



Lamentavelmente temos visto que nem todos suportam enfrentar os problemas aos quais foram submetidos e desistem. Há aqueles que abandonam os ambientes onde os obstáculos foram impostos e há até quem desiste da própria vida, por achar que seus fardos não compensam mais a continuidade da jornada.



A vida que todos vivemos faz parte do Plano de Deus, que é de nos submeter à prova de que podemos, assim como Jesus Cristo o fez, vencermos absolutamente todos os obstáculos que nos são impostos no dia a dia, para que possamos, no final de nossa permanência aqui na Terra, alcançarmos o mérito de um dia vivermos Eternamente na Sua presença.



E todos os que acreditam em Deus encontram todas as respostas, todas as forças necessárias para suportar e conviver com todo e qualquer problema (físico, mental, econômico...).



As Escrituras Sagradas são um convite a todos para conhece-Lo. Ele próprio nos chama dizendo: “Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei” (Mt. 11:28). Esta é uma grande e esperançosa promessa, a de aliviar nosso sofrimento, o peso de nossas costas que carregamos muitas vezes durante toda uma vida de tristeza, angústia, de desespero. Ele pode nos ajudar e nos aliviar. Mas é preciso que façamos nossa parte, de irmos até Ele. Se assim o fizermos, com fé, Ele fará a sua parte e nos dará o conforto, a segurança e a tranquilidade que tanto buscamos.



Observemos o que o Senhor diz a todos nós nos dois versículos seguintes ao acima mencionado: (29) “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas”. (30) “Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.



Viram só quantas boas promessas: “descanso para as vossas almas”, “jugo suave”, “fardo leve”. Todas essas bênçãos que nos alegram e nos dão forças para enfrentarmos e vencermos absolutamente todo e qualquer obstáculo, de qualquer tamanho, estão ao alcance de todos aqueles que acreditam em Deus e buscam a sua ajuda para trilhar a jornada.



Acreditar em Deus e segui-Lo, não significa que não teremos mais problemas na vida. Isso não é verdade, pois como está escrito, o propósito da vida é enfrentarmos os obstáculos na companhia Dele. Então, como já me perguntaram: Qual a diferença entre aqueles que acreditam e os que não acreditam em Deus? Além do fato de que quem não acredita não será salvo para a Eternidade, há também uma grande diferença, palpável inclusive, que é a seguinte: Todos os que acreditam em Deus enfrentam os seus problemas, carregam seus fardos, com alegria e cabeça erguida, pois sabem que não estão sós, mesmo quando enfrentam as maiores dificuldades. Aqueles que não acreditam, entram em profunda tristeza e se desesperam e até desistem da própria vida.



Então, tudo o que precisamos fazer para encontrarmos luz, força e sabedoria na vida é buscarmos a Deus, pedirmos Sua ajuda para que sejamos dignos de andarmos com Ele em nossa longa jornada. Com Ele ao nosso lado, nada é difícil nenhum obstáculo é intransponível. Tudo se torna colorido e alegre, mesmo nos momentos tristes. Aprendemos o verdadeiro sentido da beleza da vida.



E para conquistar tudo isso é preciso conhece-Lo, amá-Lo e seguir Seus mandamentos. E isso só é possível por intermédio das Escrituras Sagradas, quando adquirimos nosso próprio testemunho de Sua existência e poder sobre todas as coisas.



Às vezes reflito sobre como seria triste e sem sentido a vida se não fosse a existência de Deus e da Eternidade. Se tudo terminasse aqui, nesta vida, neste plano. Felizmente não é assim! A vida é maravilhosamente bela, pois somos eternos! Esta passagem, aqui na Terra, esta sim é passageira e rápida, mas faz parte de um grandioso e indescritível propósito de Deus para o crescimento de todos nós. Que todos possamos lutar para sermos dignos de recebermos luz e orientação do Senhor para continuarmos firmes nesta longa e espinhosa jornada.

