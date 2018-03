Os verdadeiros 15 segundos

Com essa Campanha medíocre chamada “O Brasil que eu Quero para o Futuro” a Rede Globo criou apenas mais uma peça publicitária para promover a sí mesma e obviamente sua audiência. Gera expectativa direta para quem envia e indireta para quem fica a espera de ver sua cidade “representada”, por um vídeo de míseros 15 segundos, com manifestações repetidas, com tudo aquilo que há muito tempo já se sabe que o país precisa, mas que nunca acontece, ou acontece mal e porcamente.

Pouco se aproveita destes depoimentos! A campanha mal começou e o disco já está furado! Mais do mesmo, um show de repetição, depoimentos enfadonhos onde passa a interessar mais a paisagem ao fundo do que o blá blá blá proferido. Assim será até o fim! Em minha opinião, essa campanha nasceu fraca de objetivos e terminará da mesma forma. Percebendo essa fraqueza, muitos dos jornalistas da emissora estão tendo que fazer ganchos dos vídeos fazendo comentários, para tentar consertar e chamar a atenção.



É chover no molhado! Ou será que os políticos não sabem de tudo isso? Será que eles vivem na ilusão de que os brasileiros estão satisfeitos com tanta corrupção, tanto descaso nas áreas da saúde, educação, segurança pública, transporte publico, rodoviário, etc.? Então os brasileiros nunca se manifestaram contra tudo que está aí? Será que nossos governantes não leem jornais? Não assistem televisão? E os Programas de Governos? Com certeza trazem tudo que o povo precisa e quer. Será que o problema é saber ou deixar de fazer?



Não é eficiente chamar o povo a fazer um vídeo de 15 segundos dizendo aquilo que quer, se eles mesmos encaram uma campanha eleitoral de forma tão displicente. Vivemos em um país em que o povo vota com paixão e não com a razão! A manipulação do marketing joga com a opinião daqueles menos informados. Não se tem a frieza de analisar os candidatos pela lógica de seus planos de governos! Pela lógica daquilo que se pode de fato realizar! A politica brasileira é território livre para demagogos e aproveitadores das desgraças alheias! Falar, até papagaio fala!



Campanha politica é disputa! E o brasileiro quase sempre encara uma disputa como se tudo se resumisse a uma partida de futebol. A paixão cega e visceral por um ou por outro, assim como no futebol, descamba erradamente para provocações e discussões imaturas e aberradoradoras! Em níveis mais elevados, acabam usando seus direitos democráticos de forma errada. Não se dão conta que no fim, não importa o lado escolhido! A democracia impõe a todos o resultado da maioria!



Em outubro, todos os eleitores terão sim, seus 15 segundos para começar a fazer a mudança que tanto queremos. É o tempo de votar! Esses 15 segundos sim, precisam ser mais importantes e eficientes que qualquer vídeo. Pois precisa trazer uma reflexão e escolha consciente após meses de campanha. O eleitor precisa se convencer que seu compromisso com a democracia não se encerra com o voto. Muitos sequer lembram em quem votou nas ultimas eleições! Não tem ideia do que fez ou faz o candidato que ajudou a eleger! O que o Brasil precisa mesmo, é de um eleitor democraticamente amadurecido.

*Autenir Rodrigues de Lima

Jateí-MS