O voto e a semente

Quando comecei a trabalhar no agro, lá por idos do século 20, conhecendo pouco ainda do setor e das lidas da terra, um paciente pesquisador em melhoramento de plantas gravou em minha cabeça que a semente é o fator controlável de maior impacto potencial para o resultado das lavouras. Dizia ele que escolher uma boa semente é um contrato com o futuro.

Tatiana Ferro/Alphaville Empresarial Coriolano Xavier

Atualmente, quase todo dia se vê notícia sobre descalabros da administração pública. Nas pesquisas de opinião, os políticos estão no pódio da desaprovação e, nas mídias sociais, multiplicam-se as ondas de críticas a governantes. Mas, sob um olhar realista, o que existe nos gabinetes e plenários do poder fomos nós, como cidadãos, que colocamos lá.



Toda eleição é essencial. Porém, faz tempo que não vejo uma tão crucial como a de 2018, para fazer do voto uma ferramenta mais eficaz e produtiva. No próximo pleito, teremos um duplo desafio de escolha: um passado político a renovar e uma trilha de retomada econômica a desenhar e a construir. Vai ser um momento para tentar lavar o país e projetar um futuro.



O voto é como a semente. É o momento que temos para somar em torno de algumas ideias e ideais, plantando um potencial para o futuro nosso, da sociedade e do país. Se a cada safra observamos com expectativa a germinação das sementes, o comportamento das plantas e o seu resultado, por que não dedicar a mesma atenção para fundamentar e decidir o voto?



Pode-se começar, por exemplo, pelas principais coisas que precisam melhorar no Brasil, ou em nosso Estado, e que tenham conexão com nossa família, trabalho, negócios, comunidade, progresso e bem-estar. Não adianta pensar em tudo, isso não é realista. O melhor é selecionar alguns fatores chaves, meia dúzia talvez, pois até o universo foi construído aos poucos.



São demandas como melhoria na educação, na infraestrutura de transportes, na segurança, reforma tributária, reforma política, redução da desigualdade social, geração de emprego, incentivo à agropecuária, à exportação, controle da inflação, etc. Há muito por se fazer no país, claro, mas é preciso formar um pensamento e um juízo sobre as ações mais urgentes.



Com algumas prioridades na cabeça, o próximo passo será imaginar o que cada um dos candidatos precisará falar especificamente sobre os temas priorizados, para que comece a despertar o seu interesse e confiança. E aqueles que conseguirem isso, em alguma medida, representarão o voto que se alinha melhor com as suas expectativas.



Isso não vai resolver tudo, pois em gestão política, econômica e social de um país ou de um estado, as coisas caminham por meio de convergências, consensos e de modo gradual. Mas poderá ser uma boa semente, para um novo tempo da governança brasileira – no legislativo, no executivo federal e nos executivos estaduais. O país está precisando disso.



Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgada em setembro, sobre intenções de voto para 2018, mostra um aspecto preocupante: todos os seis presidenciáveis que estão na praça têm índice de rejeição acima de 50%, em escala que vai até 64%. Prenúncio de uma eleição de escolha negativa (voto no “menos ruim”) ou de abstenção brutal.



Cenário que é porta-aberta para aventuras eleitorais. Mas o que o país precisa hoje é de ideias e ideais. Consciência e seriedade - a começar pelo voto, plantando boas sementes.

*Coriolano Xavier

Vice-Presidente de Comunicação do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Professor do Núcleo de Estudos do Agronegócio da ESPM.