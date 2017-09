O Treinador a gestão e o Treino

O Treinador

Ferguson fala apaixonadamente sobre querer incutir valores em seus jogadores. Mais do que dar-lhes condições técnicas, ele queria inspirá-los a tentar melhorar sempre e a nunca desistir — em outras palavras, fazê-los vencedores. Seu intenso desejo de vencer resultou, em parte, de suas próprias experiências como jogador. “A adversidade me deu um senso de determinação que moldou minha vida”. “Decidí que jamais desistiria.” Ferguson buscava essa mesma atitude em seus jogadores. Ele escalou o que chamava de “maus perdedores” e exigiu que trabalhassem muito duro. Ao longo dos anos, essa atitude tornou-se contagiante — os jogadores não aceitavam que seus colegas de equipe não dessem seu melhor. As grandes estrelas não eram exceção.

A Gestão

Combine a mensagem com o momento. Quando comunicava suas decisões aos seus jogadores, Ferguson — talvez de maneira surpreendente para um treinador com reputação de ser duro e exigente — buscava adequar seu discurso à situação. Se precisava dizer a um jogador, que esperava entrar em campo, que ficaria no banco, abordava a tarefa de forma delicada. “Faço isso em particular”, ele nos disse. “Não é fácil.” Eu digo: “Olha, eu posso estar cometendo um erro” — sempre digo isso, “mas acho que este é o melhor time para hoje”. Tento passar-lhes um pouco de confiança, dizendo-lhes que é apenas tático e que jogos maiores estão chegando. Durante os treinos, na preparação para os jogos, Ferguson e seus assistentes técnicos enfatizavam os aspectos positivos.

O Treino

O que você vê no treino se manifesta também no campo. Assim, cada treino demandava qualidade. Não admitíamos falta de foco. Queríamos intensidade, concentração, velocidade — um alto nível de desempenho. Esperávamos que nossos atletas melhorassem a cada sessão. Eu tinha que levantar as expectativas dos jogadores. Eles jamais poderiam desistir. De vez em quando eu dizia a eles: “Se vocês desistirem uma vez, vocês desistirão uma segunda”. E havia também a ética e energia que eu tinha espalhado pelo clube. Eu era o primeiro a chegar pela manhã. Nos últimos anos, quando eu chegava às 7 horas da manhã, muitos dos membros de minha equipe já estavam por aqui. Acho que eles entenderam por que eu chegava cedo — sabiam que havia trabalho a ser feito. Havia um sentimento de que “se ele pode fazer isso, então eu também posso”. Eu dizia à minha equipe, constantemente, que trabalhar a vida toda duramente é um presente. Mas eu esperava mais das estrelas do time. Esperava que trabalhassem mais duro ainda. Super estrelas com egos não são o problema que todos imaginam.

Eles precisam vencer, porque isso massageia seus egos, de modo que farão tudo que for possível para vencer. E, embora a mídia muitas vezes o tenha retratado como a favor de um intervalo feroz e conversas pós-jogo, na verdade, ele variava sua abordagem. “Você não pode vir sempre gritando e gritando”, disse-nos. “Isso não funciona.” O ex-jogador Andy Cole descreveu-o assim: “Se perder e sir Alex achar que você deu o seu melhor, não há problema. Mas, se você perder capengando… então, prepare seus ouvidos!”. Ferguson: Ninguém gosta de ser criticado. Poucas pessoas ficam melhores com as críticas. A maioria responde ao incentivo. Então, tentei incentivar quando podia. Para um jogador, para qualquer ser humano — não há nada melhor do que ouvir “Muito bom”.



Tratei cada sucesso como sendo o meu primeiro. Meu trabalho era para nos dar a melhor chance possível de vencer. Isso é o que me movia.

