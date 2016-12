Deurico/Capital News Myllena de Luca

O que é mais importante no Natal?



As pessoas costumam olhar as luzes e presentes, mas não reparam no acontecimento mais importante que liga essa data. Devemos lembrara que o Filho de Deus nasceu como pequeno bebê, deixando assim a glória do céu.



Ele deixou a glória celestial para assumir a humilhação terreal. Sendo Deus, veio viver como homem. Essa mudança não foi uma experiência passageira, mas uma condição para a eternidade.



Os cristãos estavam mais interessados na ressurreição de Cristo do que em seu nascimento nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos estavam mais interessados na ressurreição de Cristo do que em seu nascimento. A data da chegada de Jesus ao mundo ficou perdida.



Ao longo dos séculos, foram feitas muitas tentativas de recuperar a data. Ligado aos fes¬tivais pagãos de Mitra e cristianizado no 4° século, o festival do Natal foi criticado pelos puritanos e chegou a ser proibido na Inglaterra no século 17.



Charles Spurgeon, um pregador londrino, ressaltava que é absurdo celebrar o Natal como dia santo, mas admitia que não há mal em refletir sobre o Deus encarnado nessa data. "Deixemos a superstição para os supersticiosos", dizia. Sempre houve lugar para essa celebração, desde que o foco estivesse em Cristo e, num clima espiritual. As pessoas ofertavam a Deus.



A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que as pessoas podem celebrar o Natal. Mas cada um deve ter em mente o que é mais importante. No Natal pode ser relembrado no dia em que o Céu se uniu à Terra por um laço que jamais se partirá.

Para que você seja transformado em filho de Deus, o Natal celebra o dia em que o Filho de Deus se transformou em Filho do Homem.





*Myllena de Luca

Jornalista