O Natal e a Umbanda

A Cultura Afro-religiosa ensina que Oxalá é uma divindade que não nasceu fisicamente e sim é um encanto e força da natureza, sendo um ser filho do criador supremo. Mesmo assim é comparado ou sincronizado com Jesus Cristo, pelas semelhanças dos ensinamentos, ações e benevolência praticada por ambos.

Foto cedida Deamir Ribeiro, Babá Dea Odé - Ilè Asè Oju Odè

Considerando-se que a Umbanda nasceu do sincretismo da Cultura religiosa africana com o Catolicismo, podemos dizer sim que, o Natal alusivo a Jesus Cristo também é uma data pertinente a Oxalá para os adeptos da Umbanda. Uma vez que Oxalá é o mentor da Umbanda e Jesus a influência dos católicos, onde o convívio do cristianismo entre os de Cultura religiosa Africana muito os ensinou, levando a este sincretismo de Jesus Cristo com Oxalá. A Egrégora Cristã foi vitoriosa em relação ao paganismo, já que Jesus edificou sua Igreja em Roma, a sede do mundo pagão naqueles tempos. Onde ele através de suas curas, parábolas, milagres e principalmente de seu ensino moral, deixou nas mãos da humanidade os meios para evoluir espiritualmente. Pregando sempre o amor ao próximo e o perdão das ofensas, lutou bravamente contra a hipocrisia e a maldade reinantes naquela época.



Todos os Orixás e trabalhadores da Umbanda sejam caboclos, pretos velhos ou outras entidades que chegam aos terreiros e templos, propagam esses mesmos ensinamentos, pregados por Oxalá, o filho enviado a Terra por "Zambi Apungu" (Deus supremo dos Angolanos) em formas de animais e seres da natureza.



De todos os ensinamentos de Jesus, um é supremo:



“O perdão sem limites”. Assim como os ensinamentos de Oxalá, a Umbanda ensina que Oxalá é o Senhor supremo abaixo do Deus Criador.



Diante destas inúmeras semelhanças podemos afirmar que o Natal (católico) é uma data significativa para os Umbandistas.



Feliz Natal a todos!



“Sinavuruz”! (Felicidades!).

*Deamir Ribeiro

Pai de Santo - Babá Dea Odé - Ilè Asè Oju Odè