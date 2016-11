O mundo está de luto

Neste 28 de novembro, um acidente aéreo comoveu o mundo todo. Um avião Avro RJ85, da empresa venezuelana LaMia Airlines, que opera a partir da Bolívia, caiu quando se aproximava do aeroporto internacional de Medelin na Colômbia. Nesse avião, estavam 72 passageiros e 9 tripulantes, num total de 81 pessoas. Até o momento, temos 75 mortos e 6 feridos.

Foto cedida Célio Pezza

O time de futebol Associação Chapecoense de Chapecó - SC, estava nesse voo, pois teriam o primeiro jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia para disputar o título da Copa Sul-Americana de futebol. Foi talvez a maior tragédia esportiva dos últimos anos. Em meio as especulações sobre os motivos da queda, temos o depoimento de uma sobrevivente, a atendente de voo Ximena Súares, relatando que a causa foi a falta de combustível do avião minutos antes do pouso.



Em seguida teve um pronunciamento do chefe da autoridade aérea da Colômbia, dizendo que foi uma falha elétrica. Já o Diretor da Agencia Nacional de Aviação da Colômbia, Alfredo Bocanegra, comentou que uma das hipóteses é realmente a falta de combustível. Seja qual for a causa, o acidente e as mortes são irreversíveis, mas é importante uma investigação séria para que todos saibam da verdade sobre essa tragédia.



A LaMia era uma nova empresa não regular, que começou a voar em julho de 2015 com esse tipo de aeronave e só operava voos fretados. Essa companhia tinha somente dois aviões desse tipo, e um deles estava impedido de voar, por falta de condições. O piloto do avião era o dono da empresa. O avião que caiu era de fabricação inglesa, tinha 17 anos e foi entregue à empresa Mesaba, dos Estados Unidos, em 1999.



Passou depois para a Cityjet e LaMia da Venezuela, sendo entregue para a LaMia Bolivia em 2015. Alguns grandes jornais noticiaram que a queda do avião pode ter sido por falta de combustível, a chamada “Pane Seca”, baseados em depoimentos de vários especialistas. Uma informação interessante é que a distância entre os dois aeroportos é de 2.972 km, o que excede a capacidade média de voo desse aparelho, que é de 2.963 km, ou seja, esse avião não teria autonomia de voo com segurança, pois não tinha nenhuma reserva. Isso tudo deve ser analisado e esperamos uma decisão clara no final do inquérito, para evitar outros voos nas mesmas condições. O importante não é achar um culpado e sim identificar as causas para que nunca mais aconteça uma tragédia dessas pelo mesmo motivo.



Numa decisão louvável e unânime, a diretoria e os jogadores do Atlético Nacional, solicitaram à Conmebol que a Chapecoense seja considerada a campeã da Copa Sul-Americana, como um reconhecimento à sua grande perda e numa homenagem póstuma às vítimas desse acidente. Não há o que discutir: Chapecoense, a grande Campeã da Copa Sul-Americana de 2016!

*Célio Pezza

Colunista, escritor e autor de diversos livros, entre eles: As Sete Portas, Ariane, A Palavra Perdida e o seu mais recente A Tumba do Apóstolo. Saiba mais em www.facebook.com/celio.pezza