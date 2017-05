O escárnio venceu a esperança!

Na contramão de tudo que acontece no país no que tange ao clamor por justiça, ética, pela moralidade na politica, o TRE de MS à luz dos holofotes, sem a menor vergonha, violentou com requintes de crueldade a fé na Justiça! Jogou na sarjeta e cuspiu na cara! Sem nenhum exagero, é assim que pode ser definida a decisão praticamente unânime do TRE/MS.

Divulgação Autenir Rodrigues de Lima



Não foi por falta de provas! Aliás, mais gritantes, contundentes e flagrantes do que as apresentadas, impossível! Provas como a do famigerado vídeo do dinheiro saltando do sutiã, foi inclusive periciado e atestado pela Policia Federal como legitimo. Na verdade, algo de muito podre aconteceu na Justiça de Mato Grosso do Sul, na tarde desta segunda-feira, sobretudo na Justiça Eleitoral. Algo difícil de engolir até para o mais incrédulo na Justiça brasileira! Se tudo que foi apresentado não é suficiente para cassar o mandato da Sra. Ilda Machado, então, o que mais será? Crime principal: compra de votos em auto e bom som!



Inaceitável! Minha revolta transcende os limites geográficos, por entender que não se trata de uma causa apenas do povo Fatimassulense! É um escarnio à boa fé das pessoas que acreditam na justiça! Ao mesmo tempo, é também a constatação de que estamos a mercê de uma justiça tendenciosa e a julgar pela decisão de hoje, totalmente desmoralizada. Aliás, depois dessa fatídica segunda-feira, o TRE/MS não terá moral para julgar ou absolver mais ninguém sem ser no mínimo questionado! Seus critérios de julgamento sob suspeita!



Uma vergonha! Não tem outro nome! Respeitaria a decisão da justiça sem nenhum problema, não fosse tão evidente a incoerência dos fatos! O Governador do Estado do Amazonas, acusado de cometer o mesmo crime, (compra de votos), foi cassado pelo TSE e perdeu o mandato junto com seu vice. Enquanto aqui no Estado de MS, a Justiça Eleitoral defeca sobre as provas, dá descarga e juntamente com os favorecidos, rí na cara do povo!



E como se tudo não pudesse ficar mais esdrúxulo, vejo um ex-prefeito pseudo apaziguador e abobalhado, com claros sintomas da síndrome de Estocolmo, mas com imensa culpa no cartório, fazer declarações simpáticas à sua algoz em nome de um bem maior! Se tudo não soasse tão falso, talvez não me provocasse tanta ânsia de vômito.

*Autenir R. de Lima

Assist. de Planejamento e Controle

Jateí-MS