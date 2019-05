O cotidiano grita

Glamourizar o cotidiano talvez seja um dos maiores defeitos do cinema contemporâneo. Vidas miseráveis ou cenários de extrema pobreza ganham intepretações memoráveis ou belíssimas direções de fotografia para encantar plateias do mundo todo que jamais, provavelmente, verão esses cenários na vida real.

Unesp Oscar D'Ambrosio

“Makala”, de Emmanuel Gras, foge dessas armadilhas. Premiado em Cannes, conta a trajetória de um trabalhador do Congo que deixa a sua aldeia com o carvão vegetal produzido a partir do corte de uma árvore e leva seu produto sobre uma bicicleta num percurso de 50 km de ladeiras, calor e poeira.



Chegando ao destino, precisa conviver com atravessadores e consumidores que regateiam o preço o máximo possível. Seus objetivos são simples: adquirir com o dinheiro arrecadado material de construção para a casa que deseja construir e remédios para a família. O único apoio na jornada é a fé, expressa num culto evangélico onde renova as forças.



A palavra “pouco” define bem a linha narrativa do cineasta. Há poucas esperanças de melhoria de vida, poucos diálogos, poucas alternativas econômicas e poucas reflexões existenciais do protagonista. É o cotidiano que grita e consome a vida do trabalhador congolês, cuja trajetória é análoga à de muitos outros pelo planeta. O filme funciona, portanto, como um soco no estômago da força de um Mike Tyson unida à habilidade de um Muhammad Ali.

*Oscar D’Ambrosio

Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.