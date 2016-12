Natal é uma renovação permanente

Neste momento em que a civilização vive um abismo de intensas mudanças relativas a vários setores, desde os valores éticos que deveriam ser libertadores, hoje resultou em agonia humana atribuindo alto índice de criminalidade, loucura, suicídios, injustiças sociais e a constatação da dificuldade e de impossiblidades da ciência peranta a erradicação de muitos males orgânicos dos indivíduos e das nações eis que surge o Natal! Convidando “mentes e corações a uma revisão dos pensamentos e condutas, redirecionando-os para o amor” (Psicografia de Divaldo Pereira Franco/Joanna de ngelis).

Foto cedida Adriane Rita Lobo

O Natal Espírita não se relaciona com o nascimento físico de Jesus, mas com seu nascimento espiritual em nossas almas. É o momento de renovação e da re-construção de nossas vidas. Na sociedade atual, Papai Noel é mais importante que o Cristo pois ainda vemos o Natal como uma festa de consumo que reforça o materialismo e a materialidade. As mesas são fartas mas ainda falta solidariedade. Esse comportamento nos convida a refletir diante do aniversariante: Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos nesta festa ou fomos barrados? São reflexões para a auto-conscientização e renovação permanente.



Chico Xavier afirma que “o Natal continua vivo para os espíritas, pois significa perdão para as ofensas, esquecimento das injúrias, a alegria de nos pertencermos uns aos outros pelos laços da fraternidade”. Distanciados dos simbolismos e rituais religiosos, o espírita consciente procura festejar o Natal todos os dias, expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. Para os espíritas, segundo Joanna de Angelis, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco: “O nascimento de Jesus, em Belém, significa o início de uma nova era em que a justiça se converte em amor, e o racional é espiritualizado através de seu perfeito equilíbrio com o emocional”.



Pregamos então, que o Natal verdadeiro se faça em nossos corações, para que possamos renascer para uma nova vida, em harmonia com as eternas LEIS (SEI - Serviço Espírita de Informação, n° 1340).



Muita paz!

*Adriane Rita Lobo

Centro Espírita Amor e Paz/Membro da ABRAPE

(Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas/MS)