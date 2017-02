Muito tem se falado sobre a importância da meritocracia nos cargos de direção de órgãos e empresas públicas, o CEAGESP que exige agora um presidente competente, indicado pela meritocracia e não pela politocracia, indicação política.

Agora outra categoria se rebela e quer ver a meritocracia nos cargos das superintendências dos auditores agropecuários. São os fiscais federais, responsáveis pela segurança sanitária do país. Função de extrema importância e relevância no agronegócio, representa simplesmente a segurança agroalimentar, incluindo insumos e toda a defesa sanitária vegetal e animal.



Os auditores esperam que o decreto nº 8762 de 10 de março de 2016 seja cumprido, e este diz; Os cargos de superintendência federal devem ser entregues a servidores efetivos do quadro do Ministério da Agricultura.



O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários nos informam que a maioria dos superintendentes atuais foram indicados por políticos e estes agora se movimentam para revogar os artigos do decreto que definem a quem os cargos de liderança deveriam ser entregues. Meritocracia e não politocracia.



O governo Temer tem se manifestado de forma veemente a favor da meritocracia nos cargos públicos e de empresas públicas, e claro, assim deve ser. Estes cargos precisam estar muito além de leilões político partidários e estarem conectados a performance executiva.



Que os auditores agropecuários façam cumprir o decreto já aprovado no ano passado. Meritocracia sim, politocracia não.

*José Luiz Tejon Megido

Conselheiro Fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Dirige o Núcleo de Agronegócio da ESPM.