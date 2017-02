"Mais um homem". Essa frase dita várias vezes pelo protagonista do filme 'Hacksaw Ridge' ('Até o último homem'), dirigido por Mel Gibson, pode servir de alerta. Muitas vezes, no afã de fazer algo brilhante e inesquecível, esquece-se da importância de dar um passo de cada vez, superando cada etapa gradualmente.

A narrativa acompanha a história verídica de Desmond T. Doss, que se alistou para servir na Segunda Guerra Mundial. Por convicção religiosa, nunca tocou numa arma e, atuando como médico em combate, durante a Batalha de Okinawa, no Japão, conseguiu retirar mais de 70 soldados feridos do campo de batalha.



A cena culminante é justamente no front, quando os americanos, sendo dizimados, batem em retirada. Doss permanece, sozinho, auxiliando os feridos com coragem, determinação e criatividade. Considerar cada homem como único permitiu uma exemplar concentração de força e energia.



Alguns dos caídos em combate foram levados pelo soldado sobre os ombros. Cada combatente carregado não era um fardo, mas um ser único que, salvo, motivava a prosseguir. A cada 'Mais um homem" pronunciado, Doss recarregava as 'baterias ' para carregar um pedaço de si mesmo para auxiliar a humanidade.

