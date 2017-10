Está deixando de assustar a população pois todos sabem que intervenção não é, necessariamente, uma ditadura e, neste caso, nem um golpe.

Os militares não estão com fome de poder, apenas estão pensando em cumprir seu papel constitucional.



Já estamos vivendo uma ditadura de mãos amarradas diante da roubalheira do congresso, dos bilhões liberados por Temer, tanto aos milionários inadimplentes, através do Refis, como os bilhões em emendas parlamentares para que ele não seja sequer julgado.



Isto não seria uma ditadura?



Esta atual ditadura já fez mais mortos que a outra. Quantos não morreram sem atendimento médico? Quantos não morreram nas estradas que pagamos mas nao desfrutamos? Quantos não morreram na guerra contra o tráfico? Esta ditadura já matou muito mais que a outra.



Some-se a esta ditadura política a ditadura gay e as demais ditaduras estabelecidas pela tríade diabólica Globo-Abril-Folha, financiados agora por Santander, Itaú e até George Soros.



Diante de tantas ditaduras destrutivas o povo torce pela intervenção militar, pois no momento nenhum dos 3 poderes reúnem condições morais de enfrentar a ditadura do roubo, do desmando, da droga, da imoralidade e Até da pornografia.



Não gostaria de viver tal momento, parece-me inadequado, mas as demais opções estão esgotadas.

Estou aqui pro que der e vier.

*Professor Domício Junior

Presidente do Instituto Advance (DiscLife e Advance Books). Mestre em Liderança pela FCU (Florida Christian University – Orlando/FL). Especialista em Gestão de Pessoas. Conferencista com mais de 1.000 preleções no Brasil, EUA e Europa. Autor do best-seller na área comportamental, autor de 18 livros, muitos entre os mais vendidos na Amazon.com. Palestrante que já trabalhou com JBS, CCAA, Associação Comercial de Campo Grande, Expresso Queiroz, Assembléia Legislativa do MS, Tribunal de Contas do Estado e outras líderes em seus setores. Personal VIP Coach e conselheiro de políticos e empresários. Já integrou de grupos de trabalhos da ONU.