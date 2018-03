A Organização das Nações Unidas (ONU) criou em 2012 o Dia Internacional das Florestas, definido para o dia 21 de março. Neste ano, o tema é Florestas e Cidades Sustentáveis, um debate fundamental para ser trazido para todos, já que tradicionalmente, quando falamos em floresta, mesmo no Brasil com uma cobertura de cerca de 61% de mata nativa preservada, temos 84,4% da população vivendo em centros urbanos e que se sentem distante da vida do campo, e portanto, das florestas.

No entanto, as florestas estão no dia a dia da população urbana, tanto por questões climáticas e bolsões de árvores ou por meio dos produtos de base florestal. As florestas no entorno ou em áreas urbanas ajudam a regular a água, contribuindo para a qualidade e a oferta de água para a população. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), ao plantar árvores em locais estratégicos nas cidades, é possível tornar o ambiente mais agradável reduzindo a temperatura em ate 8°C, diminuindo a necessidade de ar condicionado em até 30%.



Ainda segundo a ONU, há uma previsão de crescimento populacional para 9,1 bilhões de pessoas no mundo até 2050. Com isso, o mundo tem o desafio de repensar a sustentabilidade urbana para conseguir diminuir os impactos das mudanças climáticas e ainda absorver esse novo fluxo de pessoas. E para cidades mais inteligentes e sustentáveis, a floresta tem um papel fundamental.



O arquiteto canadense Michael Green, que vem sendo um dos visionários na construção com madeira estrutural e já entregou um arranha-céu de 30 andares na cidade de Vancouver (Canadá) com esse material, explica que o setor construtivo precisa se reinventar e buscar formas de ser menos tóxico para o meio ambiente. Para isso, vai precisar usar materiais com menor pegada de carbono.



A WWF-Brasil, em campanha sobre madeira na construção civil, defendeu que os processos construtivos tradicionais respondem por quase metade das emissões de carbono e 60% dos resíduos sólidos das cidades. A madeira na estrutura pode virar esse jogo, já que um metro cúbico de madeira captura 1 tonelada de CO2, segundo Green. No Brasil, já temos um projeto anunciado de 13 andares a ser construído em São Paulo e, recentemente, o Japão prometeu construir um prédio de mais de 70 andares em madeira.



A madeira traz sustentabilidade na estrutura e dentro da casa. Os produtos de base florestal estão muito presentes na vida urbana e vão desde os mais curiosos como molho Barbecue, sorvetes, xaropes, cremes de leite, sucos, ração canina, esmaltes, capsulas de remédios, repelentes naturais, desinfetantes, sabão, filtros de purificação, roupas, tecidos, cosméticos e fraldas, até os mais evidentes como lápis, papéis, embalagens, painéis de madeira, pisos laminados, livros e cadernos.



O setor de árvores para fins industriais no Brasil, representado pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), é responsável por 6,2% do Produto Interno Bruto (PIB) Industrial, com receita bruta de R$ 71,1 bilhões em 2017, e exportações de US$ 8,9 bilhões, ocupando apenas 0,9% do território nacional. Além das funções produtivas, os plantios de árvores desempenham importante papel na prestação de serviços ambientais: evitam o desmatamento de hábitats naturais, protegendo assim a biodiversidade; preservam o solo e as nascentes de rios; recuperam áreas degradadas; e contribuem para a redução das emissões de Gases causadores do Efeito Estufa por serem estoques naturais de carbono.



Entender que a vida de todo mundo está conectada e que as escolhas de um impactam nos outros é uma importante mensagem do Dia Internacional das Florestas. E nesse ponto é importante lembrar que o consumo consciente, com a escolha de produtos melhores para o meio ambiente, desde a embalagem no supermercado até o material usado na construção civil, é uma ação que cada cidadão pode começar a adotar.

Presidente Executiva da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Energia da International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil

