Exército nas ruas de CG, quase uma frustração

Uma das minhas frustrações por ter perdido a eleição para prefeito (além da eleição em si, claro), enquanto apoiadora de Bernal e que trabalhou para e com ele por quatro anos, é não colher os louros do convênio com o exército para recapear a Bandeirantes e adjacências.

Divulgação Marcia Scherer

É muito ruim ver o Trad, primeiro tentar dizer que houve superfaturamento, depois que ia perder o convênio e especialmente vê-lo levar os louros por esta ação que, em minha opinião, será extremamente benéfica para a cidade.



Enquanto profissional de comunicação a frustração aumenta com a constatação de que parte da imprensa, que desprezava a ideia, hoje levanta a bola do novo prefeito, como se a ideia/execução fosse dele. Lembro que quando Bernal inaugurou as UPAs, cujas obras estavam paradas e com sérios problemas, estes veículos deram crédito ao Nelsinho e agora fazem completamente diferente.



Essa ideia do Bernal foi excepcional. Sair das mãos de empreiteiras que faziam de tudo para atrapalhar a cidade, desde patrocinar cassação, até melar licitações, e colocar o serviço nas mãos de quem tem expertise, além de uma reputação ilibada (até que se prove o contrário) foi uma tacada de mestre.



Mas não foi fácil "tirar do papel" o tal convênio, depois de todas as burocracias locais, o processo parou em Brasília, inclusive recebemos informações de que essa parada foi proposital, por influências locais na capital federal.



Bernal esteve em Brasília pelo menos duas vezes para tentar destravar, chegou a sentar pessoalmente com os responsáveis e explicar detalhes, tirar dúvidas, até que finalmente conseguiu e formalizou o convênio, assinando em 25 de agosto, véspera do aniversário da cidade.



Acompanhei o processo e vi o empenho dele para que o mesmo vingasse. Vi o quanto estava otimista e o quanto ficava irritado pelo processo não andar, pelos boicotes, pela falta de vontade de alguns e como se empenhou em fazer acontecer e agora está acontecendo.



É frustrante não colher os louros devidamente, mas é gratificante ver, novamente, que ele estava certo.

ps - não acreditei quando vi o Mandetta no palaque e quando vi "gente nossa" não sequer lembrando que este é o principal e maior projeto do Bernal

*Marcia Scherer

É publicitária, sócia da empresa Bureau de Planejamento Assessoria de Comunicação, especialista em marketing político e gerenciamento de crises de imagem política.