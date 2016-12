Em causa própria

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Odilon de Oliveira

A surdina da madruga foi o porão adequado para Deputados e Senadores desvirtuarem completamente o pacote e medidas anticorrupção. Inseriram nele medidas punitivas, sim, mas contra juízes e membros do Ministério Público que ousarem prender ou molestar políticos corruptos. Os malfeitores passam a ser o juiz, a polícia e o procurado ou promotor e não o ladrão.



Outra insistência de Deputados e Senadores, para defesa de sua própria pelo e dos cofres que roubaram, está na criação da anistia, que se traduz em perdão pela corrupção praticada. Absurdo dos absurdos. Eu roubo e, para livrar-me da cadeia, faço uma lei me perdoando. Não seria melhor perdoar quem furta no supermercado para matar a fome dos filhos?



Prender o juiz que prende corruptos e perdoar o político ladrão são duas excrescências que o povo não deve tolerar de jeito nenhum.

*Odilon de Oliveira

Juiz federal em Mato Grosso do Sul, onde atua contra o crime organizado há 30 anos.