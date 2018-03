Dia do Marceneiro: dicas de eficiência e segurança

Em 19 de março, é celebrado o Dia do Marceneiro, profissional responsável por unir criatividade, beleza e técnica no desenvolvimento de objetos em madeira, principalmente de móveis. Com a evolução do mercado em que atua, novas tendências surgem o tempo todo, o que faz com que ele precise de constantes capacitações e atualizações.

Divulgação Dermival Poçan



Atualmente, existem escolas de design em marcenaria, para que os profissionais busquem as novidades e possam atender os consumidores, que, por sinal, também estão cada vez mais exigentes - quando se trata de móveis, as pessoas desejam produtos personalizados, exclusivos.



Além da busca por capacitação, outras orientações são importantes para que o marceneiro tenha um dia a dia de trabalho eficiente e, acima de tudo, seguro. Confira abaixo:



Use sempre EPIs: é fundamental o uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs), como calçados reforçados, luvas confortáveis, óculos, protetores auriculares e cintos para o transporte das ferramentas menores (trenas, esquadros e material de marcação);



Tenha cuidado com as ferramentas elétricas: não se esqueça de manusear as ferramentas elétricas (como serras e tupias) com muita calma, sem pressa, pois o uso incorreto pode ocasionar graves acidentes;



Organize o ambiente de trabalho: além de facilitar a localização, saber o local de cada item também ajuda a visualizar possíveis pontas que podem machucar. Lembre-se que a desorganização impacta no desempenho. Ter espaços livres para trabalhar e as ferramentas sempre guardadas em seus devidos lugares são atitudes que ajudam na praticidade e na eficiência do serviço;

Organize o fluxo de trabalho: também é importante entender como será o processo da produção do móvel. Para isso, observe quais serão as etapas e identifique quais ferramentas e maquinários serão utilizados em cada uma delas;



Entregue no prazo: estabeleça uma agenda ou um roteiro para melhor organizar os prazos de entrega, de acordo com o combinado com os clientes. Dessa forma, o marceneiro não corre o risco de perder a credibilidade;



Respeite o projeto do cliente: entregue o produto exatamente como foi descrito no projeto. Caso precise fazer alguma alteração, é fundamental alinhar com o cliente para não gerar desconforto.

*Dermival Poçan

Coordenador técnico de produto da IRWIN, empresa multinacional de ferramentas e acessórios para profissionais, especialmente desenvolvidos para atender as necessidades de trabalhadores das áreas da construção civil, marcenaria, mecânica, metalúrgica, elétrica, carpintaria, manutenção e reparo. Há mais de 55 anos no mercado brasileiro, tem distribuição em todo o território nacional e conta com um portfólio completo de produtos capazes de atingir rígidos padrões de performance, durabilidade, eficiência e inovação, como brocas, ferramentas manuais e de corte, além de itens para segurança e armazenagem.