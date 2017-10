Desabafo de um professor

Dia 15 de outubro comemoramos, ou deveríamos comemorar, o Dia do Professor. Motivos para comemorar, na verdade, temos muito pouco.

Divulgação Walber Gonçalves de Souza

Vivemos em um país em que a educação não é prioridade; em que a escola é vista, pelo governo como gasto e não como investimento nas pessoas e vista pelas famílias, na maioria dos casos, como rivais; digo isto pois não se percebe uma afinidade entre escola e família, sempre uma, de alguma forma, está cutucando a outra. Vivemos em um país em que o profissional da educação não é valorizado, não digo isto somente analisando a questão financeira, mas pelas condições de trabalho, não só material, mas humana também. O professor lida diretamente com pessoas, com alunos, e esta moçada da nova geração não está fácil, parece ser uma geração “estou nem aí”; sem falar da noção de respeito, valores e princípios.



Comecei minha carreira no magistério em 1998, desde então, já tive a oportunidade de conviver com diversos tipos de alunos, salas de aulas e escolas. Acredito que tenha errado em muitas coisas, como sei que continuarei, mas na mesmo proporção, sei também que acertei bastante, todavia, a cada ano que passa sinto uma angústia por não conseguir visualizar as consequências da educação na nossa sociedade.



Talvez eu esteja sendo pessimista, mas o cenário do nosso país e de boa parte da civilização mundial, demonstra ser de uma humanidade que se destrói, que ainda não se descobriu, que não percebeu a sua essência. E isto, na minha modéstia opinião, também é fruto de um modelo educacional que não consegue atender àquilo que realmente deveria ser as necessidades, potencialidades, sonhos e desejos de cada um de nós viventes da mesma sociedade planetária.



Um dia sonhei que a educação, mesmo sabendo que não é uma responsabilidade somente dela, poderia colaborar, pelo menos na parte que cabe a ela, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas não estou conseguindo enxergar isto. Pelo visto, ela continua sendo parte deste jogo macabro de perpetuação do sistema segregador, discriminatório e excludente. Ela finge ser aquilo que de fato não é. E encontra nos politicamente corretos um discurso do mundo do faz de contas.



Claro que eu queria estar escrevendo o oposto do que escrevi, mas sinceramente não posso fazê-lo. Os professores deste país não merecem mais serem tratados como um simples boneco ou algo parecido. Até mesmo o pronome de tratamento, professor, querem menosprezar. Dizem que devemos ser chamados de educadores. Na sombra da manipulação e alienação esquecem que educadores somos todos nós, independente de qual atividade exercemos.



Mas apesar de tudo SOU PROFESSOR, com muito orgulho! E a exemplos de tantos outros espalhados Brasil afora não vou desistir do meu aluno, da escola, de tentar fazer deste país um país melhor. Combalido, mas de pé!

*Walber Gonçalves de Souza

Professor, membro das Academias de Letras de Caratinga (ACL) e Teófilo Otoni (ALTO). prof.walber@hotmail.com