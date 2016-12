Decisão do STF- Afronta o direito fundamental à vida

Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu sobre a descriminalização do aborto de fetos até três meses de gestação. Embora o entendimento ser para um caso em específico, abre um precedente inédito no STF sobre o tema que pode provocar mudanças drásticas na discussão do tema.

Foto cedida Elizangela M.S. Rodrigues

Esse assunto sempre teve grande repercussão social entre os mais variados setores dentre religiosos, e especialistas da área que reagiram de forma imediata. O debate pode culminar mudanças na Constituição envolvendo os direitos reprodutivos da mulher.

Importante ressaltar, que:

Os princípios são fontes de informações do sistema jurídico que servem para a solução de diversas discussões principalmente quando não se consegue encontrar na lei a solução para determinados conflitos, de liberdade, de ideia de justiça.



A Constituição Federal de 1988, reconheceu à dignidade da pessoa humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inciso III da CF/88.



Consoante art. 5°, caput, também da CF/88, assegura a inviolabilidade do direito à vida, considerado como o mais importante direito fundamental. Sendo o maior bem jurídico tutelado, e por ser essencial ao ser humano condiciona os demais direitos.



A despeito disso, o doutrinador valoriza a condição humana como um valor constitucional supremo que engloba todos os direitos inalienáveis do homem. Este princípio enaltece a condição humana como valor de todo o ordenamento jurídico.



Rodrigo Pinho (2003) conceitua que os direitos fundamentais é consequência de uma ordem histórica e emergem de condições no seio da sociedade.



Os direitos fundamentais foram originados como instrumento de limitação do poder estatal, pretendendo proporcionar aos indivíduos um maior gozo de sua autonomia e liberdade. Isto é, uma barreira ou escudo de proteção dos cidadãos contra a intervenção do estado em sua vida particular e contra o abuso de poder.



Assim, os princípios têm o dever de proteger à vida humana, a preservação da espécie, à liberdade de escolha, à dignidade da pessoa humana. O mais importante é a não violação do direito à vida, porquanto a vida é o maior bem que existe e o de maior valor entre todos, e consequentemente o ser humano pode lutar pelos seus outros direitos.



E, ainda, Tavares (2012) explana que o direito à vida é o direito basilar de todos os direitos, sendo um pré-requisito para existir os outros direitos constitucionais, sendo considerado dentre os direitos humanos o mais sacro.



Moraes (2014, p.34) reafirma que a Constituição proclama o direito à vida, cabendo ao Estado ampará-lo em dois aspectos, sendo o primeiro relacionado ao direito de continuar vivo e ao segundo de se ter a vida digna quanto à subsistência.



Sob o mesmo entendimento, Tavares (2012) elucida que em primeiro lugar cumpre assegurar a todos o direito de simplesmente continuar vivo, permanecer existindo até a interrupção da vida por causas naturais.



Como vimos, a vida humana está tutelada pela Constituição Federal, sem distinguir a quem de direito. O Estado assegura qualquer tipo de vida humana não somente a sua dignidade, pois o direito à vida é imprescindível para se gozar os demais direitos que são amparados integralmente pela ciência jurídica.



A despeito disso, o ordenamento jurídico brasileiro, assegura a inviolabilidade à vida, porém não determinou a partir de qual momento deve-se proteger à vida humana. Todavia, mesmo que não exista um consenso, isso não impede que o legislativo fixe o início e o grau de proteção à vida, conforme o estágio de desenvolvimento do feto, desde que a medida protetiva esteja coerente com a Constituição.

