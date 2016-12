Marcos 8.27 a 38.

Esta época de Natal gerou uma confusão de informações. O apelo comercial é fortíssimo mesmo porque todos disputam seu 13º salário. Papai Noel é o promoter dessa loucura toda. Figura que causa sérios problemas no imaginário infantil, principalmente na cabecinha daquelas menos favorecidas que na maioria não terão seus desejos atendidos. Afinal de quem é este natal. De Jesus. Mas qual Jesus. Vamos então a Palavra. Ela nos responderá essa pergunta. Pois, nessa passagem em Marcos, Jesus está andando com seus discípulos e lhes pergunta. Quem dizem os homens que sou e depois lhes pergunta e para vocês quem sou eu. Posteriormente lhes dá a resposta. Aprendamos com o próprio Jesus quem Ele é.

Jesus da revelação do Pai. Mateus 16.16.

Pedro, inspirado pelo Pai responde que Jesus é o Cristo. Conforme nosso Senhor essa é uma revelação do Pai. Jesus é o Messias, ou seja, o Ungido de Deus, nesse caso para libertar. Que revelação linda do Pai. Jesus é o libertador dos homens, de todos os homens. Porem Jesus não era exatamente o tipo de Messias que Pedro esperava. Então o Mestre começa explicar o que deveria lhe acontecer para que se cumprisse toda profecia a respeito do verdadeiro Messias.

Pare e reflita – Você acha que a exemplo de Pedro muitos estão enganados a respeito de Jesus. Para as pessoas de hoje quem é Jesus.



Jesus, o Servo Sofredor. Marcos 8.31a.

Em Isaias 53 temos uma das mais precisas profecias sobre Jesus como o servo sofredor. Para Pedro isso era inconcebível. O Messias deveria ser forte e triunfante para libertar Israel de Roma. Então naquele momento Pedro repreende a Jesus dizendo que Ele não deveria permitir que aquilo lhe acontecesse, mas Jesus diz – para traz de mim satanás – Pedro está pensando com a mentalidade do mundo, de satanás. Jesus estava pronto para passar pela traição, negação, rejeição, açoites, abandono e morte. Seu sangue não traria somente uma libertação politica de Israel naquele momento da história. Com seu sangue Jesus libertaria todos os homens, em todas as nações de todas as opressões do pecado. Sofrimento sempre é difícil de ser entendido. Muitas vezes não vamos saber os detalhes do por que ou até mesmo do para que. O mais importante é sabermos com quem passaremos pelo sofrimento. Confiarmos ‘que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito’. Romanos 8.28.

Pare e reflita – como você trata do sofrimento. Jesus disse - Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16.33.



O Jesus Ressurreto. Marcos 8.31d.

Ao fim do versículo lemos a expressão - fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Paulo afirma - Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:20-22. Jesus é atemporal. Não seria mesmo o Messias estilo revolucionário momentâneo, como Pedro ou um zelote esperava. Jesus é o Filho do Deus Vivo. Aquele que era, que é e que há vir. Ap. 1.8. Por causa disso eu e você podemos ter a certeza que a vida não termina na morte, Ele venceu a morte, e nós nEle também vencemos. Vivamos a vida dessa perspectiva. A perspectiva da eternidade.

Pare e reflita – qual a diferença de viver na perspectiva de ser eterno.

Sabendo tudo isso sobre Jesus como você escolhe passar esse natal.

