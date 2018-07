Como ser um vencedor

Todo ser humano é capaz de superar limites, sobrepor obstáculos e vencer na vida. Mesmo aquele criado nos ambientes mais hostis, conturbados, violentos, inapropriados para a criação, tem capacidade de sair imune ao meio sem se contaminar com as condições “naturais” e negativas que imperam no local. Pode trilhar o bom caminho que o conduz ao sucesso e se tornar um vencedor na vida. Exceção apenas àqueles gravemente prejudicados mentalmente.

E vencer na vida nem de longe é apenas aquele que alcança o sucesso financeiro, mas sim aquele que ao longo de sua jornada aprendeu a amar e a ajudar o próximo, levando uma vida de retidão, com honestidade no trato com as pessoas e sempre procurando ajudar aqueles que necessitam de apoio, de uma palavra de ânimo, uma esperança para continuar a caminhada.



Alguém já confirmou isso quando afirmou que “nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família”. Ou seja, de nada adianta fazer fortuna ou alcançar a fama se esse mesmo indivíduo não conduzir bem os membros de sua família. O sucesso na vida está intimamente ligado ao amor e ao relacionamento com o nosso próximo, a começar no lar.



Vencer sem pisar ou passar para trás aqueles à nossa volta, fazendo sempre o bem a todos, esse sim é o grande segredo do sucesso.



E alcançar a vitória fica muito mais fácil quando procuramos conhecer a Deus, Senhor de todas as coisas, Nosso Criador que nos colocou neste plano para nos encontrarmos como seus filhos, amá-Lo e, consequentemente amarmos nosso próximo como a nós mesmos (segundo grande mandamento de Deus).



Quando O encontramos, passamos a fazer as coisas de maneira melhor, mais alegres e seguros, por entendermos que não estamos sós e que, por mais difíceis que sejam os obstáculos que encontramos no caminho, se crermos realmente que Ele está conosco, mais fácil fica superá-los, tornando nossos fardos mais leves, fáceis de carregar.



Quando O encontramos passamos a olhar e encarar a vida com outros olhos, com mais confiança sobre os caminhos e decisões que devemos tomar.



Com Deus entesourado em nosso peito, em nossos corações, a vida ganha maior e melhor sentido, pois podemos seguramente trilhar a rota do sucesso, da realização pessoal, profissional e familiar.



Essa é a grande verdade que está escondida no interior de absolutamente todos nós. Mesmo daqueles incrédulos que insistem em não olhar para dentro de si próprio para descobrir que Deus realmente existe, que É real e que está para nos ajudar a obtermos êxito neste plano na Terra, que Ele próprio criou para que encontrássemos essa verdade facilmente escondida no íntimo de cada um e procurássemos vivê-la, mesmo com toda nossa imperfeição, para que um dia sejamos verdadeiramente vencedores e dignos de um novo plano muito maior que está bem além dos quase 100 anos que vivemos hoje como homens aqui na Terra.



Feliz daquele que dobra seu orgulho, seu preconceito, sua incredulidade e teimosia e lança mão das Escrituras Sagradas para encontrar as respostas que tanto procura. Feliz! Pois há de encontrar o verdadeiro sentido da vida.



Ao alcançar esse estágio, a mudança do indivíduo ocorre como da água para o vinho. É como se diz do batismo: “nascer de novo”. Depois é só se esforçar para se manter no caminho e desfrutar das inúmeras bênçãos reservadas a todos aqueles que O buscam e que confiam Nele, que está no comando de todas as coisas.



E para quem tem dificuldade para acreditar nessas coisas é o próprio Senhor quem nos mostra como tirar dúvida e encontrar respostas, quando escreve em Thiago 1:5, “E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus que a todos dá liberalmente...”

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor

